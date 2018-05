Llibertat amb càrrecs pels cinc detinguts en la macrooperació contra la Diputació

Agents de la policia espanyola durant els escorcolls del macrooperatiu

Els cinc detinguts aquest dijous en la macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona, que van quedar retinguts per ordre judicial han estat posats finalment en llibertat provisional amb càrrecs aquest divendres, després de passar a disposició judicial. Davant del jutge, s'han acollit al seu dret a no declarar.Es tracta de l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia; l'exdirector de relacions internacionals de la Diputació Jordi Castells Masanés; l'exdirigent de CDC i president i fundador de la Fundació CATmón, Víctor Terradellas; Jonathan Jorba, cap de l’Oficina de Cooperació de la Generalitat, president i patró de la Fundació CATmón; i Joaquim Ferrer Serra, director de PIMEC fins 2014-.Aquests són cinc dels 30 detinguts que hi va haver dijous, en l'operació en què es va arrestar també l'expresident de l'ens Salvador Esteve, que va ser traslladat a la comissaria de la Verneda, custodiat per dos agents de la policia espanyola. Tot i això, hores després, el també exalcalde de Martorell per CiU va ser deixat en llibertat a l'espera de ser citat pel jutge.El jutge investiga un presumpte desviament de 10 milions d'euros, tot i que el TSJC confirma almenys dos milions. Els escorcolls van afectar l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, la seu de la Fundació CATmón, l'entitat Igman, la seu de Plataforma Educativa o la Pimec. Segons fonts de la Diputació, les quantitats que relacionen l'ens provincial amb la fundació CATmón i l'entitat Igman són "ínfimes". Sostenen que en el període 2011-2015 els expedients realitzats amb la fundació CATMón s'eleven a 95.000 euros mentre que amb Igman la xifra és de 129.000 euros. Aquestes dades estan verificades pels serveis d'Intervenció i Tresoreria de la institució.L'operatiu està dirigit pel Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona que, des de fa uns dos anys, investiga un suposat entramat pel qual s'hauria defraudat un mínim de dos milions d'euros a través de subvencions irregulars entre 2012 i 2015 en matèria de cooperació al desenvolupament amb països d'Amèrica Llatina, Marroc i Bòsnia, mitjançant entitats.Dins d'aquesta causa, que es troba sota secret de sumari, el magistrat va acordar la pràctica de 20 entrades i escorcolls en oficines professionals, despatxos, domicilis i empreses ubicades a Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils i Reus, entre d'altres. Entre elles, hi hauria l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, la seu de la Fundació CATmón, l'entitat Igman, la seu de Plataforma Educativa o la Pimec.Segons destaca la Policia Nacional, CATmón i Igman haurien rebut durant el període investigat més de 10 milions d'ajudes públiques, algunes de les quals de la mateixa Diputació, motiu pel qual sospita d'un frau superior a l'inicialment assenyalat de dos milions. La informació policial apunta que "la majoria dels projectes per a la cooperació al desenvolupament als quals estava destinat el diner de les subvencions no es van executar" i, en canvi, s'han detectat "empreses creades expressament per al cobrament de subvencions, informes finals copiats literalment d'internet, factures falses, activitats pressupostades i no realitzades i un llarg llistat d'irregularitats".

