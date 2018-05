Sánchez vol ser president per convocar eleccions a mig termini

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, vol ser president. El seu objectiu un cop presentada la moció de censura contra Mariano Rajoy després de la sentència del cas Gürtel és configurar un govern socialista que acabi convocant eleccions un cop s'hagi "recuperar l'estabilitat, la normalitat i s'hagin netejat les institucions". Així ho ha exposat en una roda de premsa en què ha apel·lat a la recuperació de la "dignitat" i a garantir la governabilitat amb un full de ruta "clar" amb segell socialista que té com a objectiu final unes eleccions que no ha ubicat en el temps. Ciutadans ha demanat que la moció sigui "instrumental" per convocar els comicis , amb la qual cosa caldrà veure si la formació d'Albert Rivera hi dona o no suport.Sánchez ha argumentat que la presentació de la moció de censura respon a una situació de "crisi institucional d'extrema gravetat" provocada per un partit, el PP, que s'ha finançat "irregularment durant anys" i un president del govern, Mariano Rajoy, que "no ha assumit responsabilitats". La sentència de Gürtel, ha assegurat el dirigent socialista, ha generat "indignació, alarma i deteriorament de la imatge d'Espanya".Quatre són els objectius que ha fixat Sànchez en la presentació de la seva moció de censura: garantir la convivència i el compliment de la Constitució, impulsar una agenda social i recuperar l'estabilitat. El líder dels socialistes no ha estalviat crítiques contra Rajoy i el PP, a qui ha acusat de concórrer "dopat" a les eleccions pel finançament irregular que prova la sentència de Gürtel. Sánchez ha insistit que cal "recuperar la dignitat" de la democràcia, avui dia "qüestionada", i recuperar les "regles del joc" que considera que han estat "violentades" pels populars. L'exemplaritat i l'ètica, ha dit, ha de ser un segell dels representants públics.A l'hora de reclamar suport, Sánchez s'ha referit a tots els partits amb representació parlamentària sense cap excepció. L'executiva ha donat ple suport a la moció de censura, però hi ha socialistes que alerten dels riscos de rebre el suport dels partits independentistes. L'escenari ideal per al PSOE és que Ciutadans hi doni suport, de la mateixa manera que Podem ja ha dit que el donarà, i així no dependre només dels vots del grup de Pablo Iglesias i dels partits independentistes. Fins ara, Sánchez havia rebutjat presentar una moció de censura precisament perquè no es volia veure retratat rebent el suport d'ERC i del PDECat.De fet, que Sánchez hagi proposat una fórmula mixta per a la moció de censura -govern socialista i eleccions a curt termini- és un intent d'aconseguir el suport de Ciutadans, que reclama uns comicis de forma immediata en un moment en què les enquestes li juguen a favor. Dirigents dels socialistes també apostaven per una moció de censura que tingués només per objectiu la convocatòria electoral.En tot cas, els socialistes han tancat files a l'hora d'impulsar el mecanisme per fer fora Rajoy de la Moncloa. Fonts socialistes defineixen la situació com una "oportunitat d'or", ja sigui per penjar-se la medalla d'haver aconseguit expulsar del govern el PP o ja sigui per marcar perfil propi en cas que l'intent no aconsegueixi aplegar prou suport. El PSOE ha convocat el comitè federal dilluns a la tarda per ratificar la decisió en el màxim òrgan del partit entre congressos i debatre com s'afronta la suma de suports a la moció.

Moció de censura del PSOE contra Mariano Rajoy by naciodigital on Scribd

