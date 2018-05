El PSC de Badalona consultarà els militants per decidir si accepta els vots del PP en la moció de censura

El PSC de Badalona farà una consulta amb la militància de la ciutat per decidir si es tira endavant o no la moció de censura per fer fora l'alcaldessa Dolors Sabater (Guanyem Barcelona). Ho han anunciat aquest divendres, quan han indicat en una roda de premsa que la pregunta concreta es farà pública properament. Els socialistes també han denegat l'oferiment d'ICV-EUiA d'entrar al govern, han dit, mentre que aquest segueixi liderat per l'actual alcaldessa.Aquest és l'escenari que ara els socialistes tenen sobre la taula, després que el president del PP a Badalona, Xavier Garcia Albiol, anunciés dimecres que renunciava a liderar la moció de censura contra Sabater, tot posant a disposició els 10 regidors populars per votar a favor del candidat del PSC, Àlex Pastor. Sobre aquesta situació, l'alcaldessa de Mataró va afirmar en una entrevista a NacióDigital que espera que el PSC no accepti els vots del PP per forçar la moció de censura i investir Pastor al capdavant de l'Ajuntament, ja que els motius que van propiciar que es posessin d'acord per desbancar el PP "són encara vigents". En aquest punt, considera que "seria molt estran que ara s'aturés aquesta remuntada de dignitat i de drets que el PSC va facilitar, no s'entendria".Igualment, l'alcaldessa ha recordat que, en cas que calgui plantejar un relleu a l'Ajuntament, "d'aquí a un any hi haurà unes noves eleccions i ja hi haurà temps per fer campanya i decidir si hi ha d'haver canvi".

