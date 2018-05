Ciutadans donarà suport a una moció de censura si és per forçar eleccions

O és el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, qui convoca les eleccions o que sigui el PSOE qui la forci amb una moció de censura que considera que ha de ser "instrumental". Aquest és el posicionament de Ciutadans, que dona ja per "liquidada" la legislatura després de la sentència del cas Gürtel. El portaveu del partit, José Manuel Villegas, ha defensat que és hora de "donar la veu als espanyols" per trobar una "solució democràtica". És a dir, convocar eleccions anticipades.Just abans que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, expliqui els termes de la moció de censura que ja ha registrat al Congrés, Villegas ha assegurat que el govern de Rajoy és "dèbil, inútil i insostenible" i que, per tant, és hora de convocar eleccions. Ciutadans no ha aclarit si donaria o no suport a una moció en què Sánchez es proposés ell com a president, però sí si serveix per dissoldre les Corts i convocar eleccions generals. "Estem disposats a impulsar una moció de censura instrumental per convocar eleccions", ha dit en roda de premsa.Malgrat les paraules del portaveu de Cs, el cert és que Rajoy ja no pot dissoldre les Corts un cop el PSOE ha registrat la moció de censura. Villegas ha insistit que el govern de Rajoy no pot seguir i que Espanya "necessita enfortir-se".Ciutadans pressiona d'aquesta manera els socialistes perquè la seva moció de censura no tingui per objectiu que Pedro Sánchez sigui president sinó per convocar eleccions en un moment en què al partit taronja li somriuen les enquestes.

