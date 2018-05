Cinc dels set investigats pel 8-N a Tarragona planten el jutge

Una de les persones citades a declarar aquest divendres a Tarragona entrant als jutjats Foto: Jonathan Oca

Cinc de les set persones citades aquest divendres al jutjat de Tarragona, investigades per presumptament haver participat en el 8-N, han plantat el jutge. Només dues ha comparegut davant el titular del jutjat d'instrucció número 2, dels quals una ho ha fet per motius laborals. Només han respost les preguntes dels seus advocats.Un dels encausats citats avui és Xavi Milian, cap llista per la CUP en les eleccions del 21-D. El cupaire ha denunciat que les persones investigades van ser identificades "visualment" per un agent de la policia espanyola i això "vol dir que hi ha uns fitxers polítics que són il·legals segons la legislació espanyola" i que "posen en dubte la qualitat democràtica de l'Estat". El mateix anticapitalista ha posat de manifest que les persones citades aquest divendres són membres de l'esquerra independentista, que consideren que es tracta d'una causa política i per això rebutgen la persecució policial a la qual estan sent sotmesos. Per tot plegat, han decidit no entrar i plantar el magistrat. Davant les portes dels jutjats han assegurat que "la repressió no ens fa por, ans al contrari", defensen que tenen la convicció que el que fan "és correcte". "L'estat espanyol té un problema, si vol ficar 200 persones del Camp de Tarragona a la presó, amb la de Mas d'enric no en tindrà prou i n'haurà de construir una altra".Els advocats dels encausats, Carles Perdiguero i Ramon M. Sans ha reafirmat la voluntat de demanar l'arxivament de la causa un cop hagin acabat les declaracions dels 39 encausats. Aquesta intenció segons els lletrats es referma cada dia una mica més perquè hi ha persones investigades que no conduïen cap vehicle, que no hi eren ni van participar en la vaga.Per altra banda, han recordat que l'atestat policial "és poc acurat" i que hi apareixen dades" que ens preocupa" d'on puguin haver sortit. Per això, estan valorant la possibilitat d'emprendre mesures legals contra la policia espanyola.Els mateixos advocats segueixen defensant que en cas d'haver participat en la vaga, els encausats ho haurien fet "en una protesta pacífica i emparada dins el dret protesta i de vaga i són mereixedores que s'arxivi la causa penal".

