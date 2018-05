Puigdemont esclata contra Cs després de la picabaralla amb Torrent pel llaç groc

Que els molesti un símbol pacífic, cívic, popular; que els molesti tant l'expressió dels qui no pensen com ells fins al punt de voler-la eradicar de l'espai públic... confirma la deriva nacionalfalangista que han emprès. La nova dreta ni és nova ni és dreta: antiga i extremadreta https://t.co/GCfuzcfMWr — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 25 de maig de 2018

El llaç groc representa avui més que mai el Govern de Catalunya. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 25 de maig de 2018

#ÚLTIMAHORA Carrizosa retira el llaç groc de la bancada del govern. Torrent li exigeix que torni a posar-lo i suspèn el ple. pic.twitter.com/XGPo14uaLU — Jordi Corbalan (@jcorbalan) 25 de maig de 2018

Tensió al Parlament. El president, Roger Torrent, ha suspès el ple després que el portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, hagi retirat un llaç groc d'un dels seients reservats per al Govern que es troba davant seu. Torrent havia alertat diversos cops el dirigent liberal que si no tornava a situar el símbol al seu lloc suspendria la sessió. El portaveu de Ciutadans s'hi ha negat i el ple ha quedat aturat.Una de les primeres reaccions ha estat la del president de la Generalitat a l'exili Carles Puigdemont, que ha escrit a Twitter: "Que els molesti un símbol pacífic, cívic, popular; que els molesti tant l'expressió dels qui no pensen com ells fins al punt de voler-la eradicar de l'espai públic... confirma la deriva nacionalfalangista que han emprès. La nova dreta ni és nova ni és dreta: antiga i extremadreta".A banda de Puigdemont, el president de la Generalitat Quim Torra també ha fet una piulada condemnant l'incident i refermant la simbologia del llaç groc, que "representa avui més que mai el Govern de Catalunya". Tot seguit, el mateix Torra ha recol·locat el llaç al seu lloc.Carrizosa havia tombat un cop el llaç groc, però la presidenta del grup de JxCat, Elsa Artadi, l'ha tornat a col·locar bé. Llavors, el dirigent liberal ha reclamat a Torrent que es retiressin aquests símbols: "No tenim perquè tenir un llaç groc al banc buit. Aquest llaç no representa a ningú, no hi ha Govern. No volem haver de tenir un llaç groc davant la nostra bancada". El president del Parlament, però, ha estat taxatiu en la seva negativa. "Els exigeixo que no converteixin això en un patí d'escola o en una olla de grills", ha exigit diversos cops al portaveu de Cs, que insistia en la seva demanda."És la bancada de Govern, s'ha posat com s'ha posat en altres escons", ha insistit Torrent, a qui Carrizosa tallava reiteradament malgrat les seves queixes. "Em poden deixar parlar o els suspenem del ple?", ha amenaçat un primer cop i, com el dirigent de Cs seguia, el president del Parlament ha insistit: "Si no saben guardar respecte a aquesta institució o al seu president, em veuré obligat...". Però el liberal el seguia interrompent.Torrent s'ha ofert a tractar amb els grups aquesta qüestió posteriorment al ple, "per evitar que això no es converteixi en un pati d'escola", però la proposta no ha satisfet els liberals, que seguien exigint treure els llaços. Com que el president de la mesa no hi accedia, Carrizosa ha retirat directament el llaç i l'ha guardat. "No és ningú per treure símbols dels escons d'aquest ple", li ha recriminat Torrent, que li ha criticat que no tingués respecte pel Parlament i pel seu president i li ha exigit sense èxit "que torni a posar el llaç on era".Com que no ho ha fet, Torrent ha suspès el ple i s'ha retirat per reunir-se amb els portaveus de grup. Just després de la decisió, Quim Torra s'ha acostat a parlar amb la bancada de Cs -també amb Inés Arrimadas, que era fora de l'hemicicle en el moment inicial del xoc-, sense que n'hagi transcendit el contingut de la conversa. Un cop la majoria dels diputats estaven fora, els parlamentaris de la CUP Vidal Aragonès i Natàlia Sànchez han retornat el llaç groc al president del grup d'ERC, Sergi Sabrià, i al diputat Antoni Castellà, que l'han tornat a situar al mateix seient, a l'espera que es reprengui el ple.Segons expliquen fonts properes a Torrent, durant aquesta reunió, el president del Parlament ha exigit als portaveus dels grups "respecte a la institució i ha advertit que no permetrà ni un a sola falta de respecte més a l’hemicicle". Així mateix, ha demanat "respecte als símbols, especialment aquells que fan referència als diputats que veuen vulnerats els seus drets polítics" i ha acordat "que es mantindrà el llaç groc al costat del president Torra". El ple es reprendrà a les 11.45.

