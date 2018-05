Colau i Trias acorden un pla d'estiu contra els narcopisos dotat amb uns 5 milions d'euros

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder del PDECat a l'Ajuntament, Xavier Trias, han pactat el pla de xoc per combatre el fenomen dels narcopisos aquest estiu, que ve a reforçar el que ja té l'Ajuntament des de mitjans de l'any passat , i han acordat dotar-lo amb 4,8 milions d'euros. El pla ha prosperat en el ple d'aquest divendres amb el suport del govern de Barcelona en Comú, del PDECat, d'ERC i del regidor no adscrit, Gerard Ardanuy (Demòcrates); l'abstenció de Cs, el PSC i el PP, i el vot en contra de la CUP.El pla es divideix en tres grans blocs. Un primer al que s'hi destinen 1,4 milions, i que estableix diverses actuacions extraordinàries, com ara reforçar els equips de professionals que actuen a l'espai públic i garantir el compliment de l'ordenança del civisme. Un segon, de 2 milions, que és pròpiament un pla de xoc contra la venda de drogues, i que inclou un increment de la seguretat, especialment al Raval, Sant Pere i Santa Caterina –no se cita el Gòtic-. I el tercer, d'1,4 milions més, és un pla específic per al parc de la Ciutadella, però que s'estén a tota Ciutat Vella, per "evitar la pernocta al carrer" i la venda ambulant.La iniciativa arriba després que el darrer reprovés la gestió del govern de Colau per com ha abordat fins ara els narcopisos, i que el PDECat allargués la mà per acordar un pla de xoc . Per a Trias, la proposta final és "francament bona". L'acord també inclou reclamar a la Generalitat i l'Estat que s'impliquin en el combat contra els pisos ocupats de la droga amb més efectius policials, l'actuació de la Fiscalia i prendre mesures per evitar que hi hagi habitatges buits. Segons Colau, "hi ha temes que excedeixen les competències de la ciutat".El pla implica "més Guàrdia Urbana, vigilància, inspeccions i atenció social", segons ha resumit Trias abans del ple, en una compareixença amb l'alcaldessa després de reunir-s'hi. Colau ha indicat que lluita contra els narcopisos ha de ser "objectiu comú de la ciutat", i els dos han consensuat que ha de quedar al marge de disputes partidistes en l'any que falta per a les eleccions municipals. "Estarem lluny de la solució si insistim en utilitzar un tema tan sensible de forma partidista", ha advertit Colau ja en el ple, amb el qual ha retret la intervenció de Carina Mejías.La líder de Ciutadans ha retret que Colau i Trias han acordat el pla com si el fenomen dels narcopisos "fos nou", quan ja fa dos anys, segons ella, que els veïns es queixen, si bé les protestes veïnals han estat especialment intenses des del juny passat. "Han estat més preocupats dels llaços grocs que dels draps vermells que pengen a Ciutat Vella", ha criticat, referint-se, pel que fa als draps vermells, al símbol que han adoptat els veïns als balcons per protestar contra els pisos de la droga. L'alcaldessa ha lamentat la intervenció de Mejías, a la qual ha acusat d'alimentar la confrontació perquè "viuen de la confrontació".L'alcaldessa ja va defensar aquest dijous, coincidint amb el tercer aniversari des que va guanyar les eleccions, que hi ha qüestions que han de quedar fora de les baralles entre partits en aquest any que queda fins a les municipals. "No podem permetre en cap cas que el narcotràfic es pugui apoderar dels nostres barris", ha remarcat Colau abans del ple. Trias ha subratllat que el cal ara és exercir l'autoritat, ja que, "quan deixes fer, la ciutat es complica", i ha avisat que el PDECat vigilarà que el nou pla es compleixi. El fenomen dels narcopisos roman ben viu i ha arribat fins al mateix Museu de Cera de Barcelona . Segons fonts del museu, des de fa uns dies un grup de narcotraficants han ocupat un pis que és de la seva propietat, que havia utilitzat com a magatzem i que està al número 5 del carrer Anselm Clavé, molt a prop de l'espai museístic. A més, s'han produït fins a cinc intents més d'ocupació. Les darreres setmanes els veïns del Gòtic ja han denunciat que els pisos de la droga s'han traslladat del Raval al barri per la pressió policial

