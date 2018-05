Comín renuncia al vot a l'espera de l'informe d'ERC sobre la seva delegació

Toni Comín no exercirà el vot en el ple d'aquest divendres. Així ho ha anunciat ERC en la junta de portaveus prèvia a la sessió parlamentària, que concreta que no renuncia a la seva delegació però sí a fer-ne ús en aquest cas, a l'espera que s'esclareixi si pot seguir cedint el vot o s'ha de revocar aquesta decisió. La mesa va demanar un informe als republicans perquè justifiquin si el conseller té dret a aquesta delegació i posteriorment decidirà si la permet o no.La justícia belga va rebutjar la setmana passada l'extradició de Comín -així com de Meritxell Serret i Lluís Puig-, moment en què va poder desplaçar-se de nou fora del país. Com que inicialment la delegació s'havia justificat perquè l'activació de l'euroordre li impedia assistir físicament als plens, aquesta impossibilitat es va esvair amb la decisió del jutge. Per això, Cs, PSC i PP reclamen que es retiri la delegació, que ja no veuen justificada, per bé que, en cas que Comín torni a Catalunya, serà previsiblement empresonat.Així, ERC hauria optat per no exercir temporalment el vot del conseller -que segurament no serà decisiu, com sí que ho era en la investidura de Quim Torra-, a l'espera de disposar de l'informe que li demana el Parlament o, en tot cas, de si l'Estat reactiva de nou l'euroordre corregint els defectes de forma originals, cosa que podria tornar a impedir a Comín moure's de Bèlgica.En tot cas, la delegació es manté, segons fonts parlamentàries, però els republicans han pres "la decisió política" de no fer-ne ús temporalment. Si el Parlament pren una decisió definitiva que passi per revocar-lo, ERC haurà de decidir si el relleva o no, per bé que Comín -que ha estat restituït com a conseller , però l'Estat no vol deixar-li prendre possessió- no vol cedir l'acta.Els grups unionistes avisen que mantenir la delegació en la situació actual pot conduir els membres de la mesa que en són favorables a un delicte de prevaricació i que les votacions fetes amb el vot cedit quedin viciades i es puguin anul·lar, si els tribunals revoquen la cessió de vot posteriorment. A l'inici del ple, el diputat del PP Alejandro Fernández ha alertat que, amb la decisió de mantenir la delegació, però no exercir-la, les votacions seran vàlides, però "aquests membres de la mesa que han permès aquesta delegació podrien seguir incorrent en un delicte de prevaricació".

