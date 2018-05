«El somni» de RCR Arquitectes enlluerna la Biennal d'Arquitectura de Venècia

La instal·lació s’ha inaugurat aquest dijous al migdia amb una xerrada entre Eva Franch (directora de l’Architectural Association School de Londres) i Pedro Gadanho (director del MAT de Lisboa) sota el títol Creating knowledge. New ways of communicating ART and ARCHITECTURE que s’ha pogut seguir en directe des del COAC a través d’streaming. Aquesta conversa forma part de NEW FORMATS: DREAM AND NATURE, el programa paral·lel a l’exposició comissariat per Pati Núñez, coorganitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Institut Ramon Llull i patrocinat per Simon. Aquest dijous s’ha inaugurat a la Biennal d’Arquitectura de Venècia RCR. Somni i natura_Catalonia in Venice , un projecte sobre RCR Arquitectes –Premi Pritzker d’Arquitectura el 2017– cocomissariat per la periodista Pati Núñez, l’arquitecta Estel Ortega i els mateixos RCR Arquitectes. Aquest projecte representarà Catalunya a la Biennal d’Arquitectura de Venècia, dins els Eventi Collaterali, fins el proper 25 de novembre. Aquesta és quarta vegada que l’Institut Ramon Llull promou la presència de Catalunya a una de les cites més importants de l’arquitectura a nivell mundial com és la Biennale di Venezia.La instal·lació s’ha inaugurat aquest dijous al migdia amb una xerrada entre Eva Franch (directora de l’Architectural Association School de Londres) i Pedro Gadanho (director del MAT de Lisboa) sota el títol Creating knowledge. New ways of communicating ART and ARCHITECTURE que s’ha pogut seguir en directe des del COAC a través d’streaming. Aquesta conversa forma part de NEW FORMATS: DREAM AND NATURE, el programa paral·lel a l’exposició comissariat per Pati Núñez, coorganitzat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i l’Institut Ramon Llull i patrocinat per Simon

L'equip de RCR Arquitectes, Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, en el somni que han presentat a Venècia. Foto: @IRL.



El projecte revela una part desconeguda de Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta: el seu univers més íntim. Els tres arquitectes garrotxins han creat un espai on investigar i repensar la relació de la humanitat amb el món que es troba a la finca La Vila, a la vall de Bianya (Girona), i al voltant d’aquest espai gira el seu projecte per a la Biennal de Venècia.

En la presentació del projecte a la premsa, el director de l’Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, ha assenyalat el fet insòlit que el que s’exposa “no és un projecte acabat, sinó un work in progress, una idea que està en construcció, idees per treballar, i això ens agrada perquè li dona un aire de volatilitat, obert”. Forcano ha descrit el pavelló català com “un poema” per la seva “instrospecció, intimitat i profunditat”.

Segons RCR Arquitectes, el propòsit és “que qui visiti l’espai de la Biennal senti unes ganes immenses de conèixer La Vila i percebre la força de la natura, una força que et pot transformar. Ens agradaria que entrar dins El somni es convertís en una experiència molt sensorial.”

En paraules de la cocomissària Pati Núñez, “ens plantegem experimentar amb nous formats aplicats a la difusió de l’arquitectura. A l’exposició no hi ha maquetes ni plànols. El somni del títol mostra la part més íntima d’en Rafael, la Carme i en Ramon, perquè la seva manera d’entendre el món és a la base de la seva arquitectura.” D’altra banda, la cocomissària Estel Ortega afirma: “La museografia és intencionada, és part del projecte i no té un recorregut lineal. La idea és provocar la sensació de trobar-se dins d’un somni. Es podria dir que s’assembla a una cova de llums i moviment líquid, un espai immaterial que permet que cadascú es construeixi la seva pròpia experiència, tal com succeeix als somnis.”

El projecte



Després d’accedir a un lloc secret, desconcertant, i abans d’arribar al somni, cal superar una primera fase: el Llindar. Aquest vol transmetre la sensació d’entrar a poc a poc en un espai desmaterialitzat en què el visitant no sap on és, com si caigués en un son lleuger. És un moment intermedi, molt dinàmic, en el qual el contingut es refereix a l’obra precedent de RCR Arquitectes i constitueix una presentació i una síntesi de la seva trajectòria.

Després arriba el Somni: representa un estadi més profund del son. Una cova de llums i moviment, amb una concepció espacial fragmentada i gairebé misteriosa, on es presenta material exclusivament del projecte de La Vila. La Vila com a fi i com a mitjà, com a construcció inacabada i projecte de vida. I aquesta mateixa interpretació del món íntim de RCR, de la seva força i la seva sensualitat, es porta a l’extrem perquè el visitant es mogui com vulgui per l’espai i tingui la possibilitat de construir la seva pròpia experiència. Com en els somnis.

Tota aquesta profunda concepció filosòfica es defineix com a "geografia dels somnis", i es representa mitjançant unes lupes que distorsionen la realitat, que reflecteixen el món i alhora el fragmenten, que l’apropen i l’allunyen, en un joc que confon, sorprèn, embolcalla i, en darrera instància, fa reflexionar el visitant. Aquesta és la intenció de RCR, traslladar a Venècia l’experiència de La Vila, una utopia en construcció, perquè la seva empremta perduri en tothom.

Pati Núñez i Estel Ortega, cocomissaries de la mostra, amb l'equip de RCR Arquitectes. Foto: @IRL.



Sobre el programa paral·lel



El programa paral·lel, NEW FORMATS: DREAM AND NATURE, té com a objectiu mostrar altres visions sobre l’univers de RCR a partir de persones i pràctiques que actuen com a filtre i ens permeten acostar-nos a punts de vista diferents, i que alhora involucren el nombre de persones més gran possible.

Aquest programa consta de dos projectes: un cicle de xerrades i un programa d’universitats en el qual participen vuit escoles de tot Catalunya que han enviat propostes en resposta a la pregunta plantejada pels comissaris: “Què aprenem de la natura?”. S’han seleccionat cinc propostes de cada escola participant que es podran veure en una pantalla de l’exposició. Les escoles participants en aquest programa són BAU, Elisava, La Salle (Universitat Ramon Llull), ETSA Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya), ETSA Vallès (UPC), Universitat de Girona, School of Architecture (Universitat Internacional de Catalunya) i Universitat Rovira i Virgili.

Les xerrades es clouran demà a la tarda. A les 16h tindrà lloc Architecture Criticism,amb Glenn Murcutt (fundador de l’Australian Architecture Association), Juhani Pallasmaa (arquitecte finlandès) i William J. R. Curtis (historiador de l’arquitectura), i a les 17.30h està prevista la conferència de cloenda RCR. Somni i natura, a càrrec de William J. R. Curtis i RCR Arquitectes. Totes dues es podran seguir en directe per streaming des de la seu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a Barcelona.

Patrocini empresarial i col·laboració institucional



El patrocinador principal de l’exposició és l’empresa de vidre corbat Cricursa. La il·luminació del projecte ha estat patrocinada per l’empresa Lamp. En l’àmbit institucional destaca la col·laboració estratègica del COAC, el patrocini del Patronat de Turisme Costa Brava Girona i la col·laboració de l’Ajuntament d’Olot (Olot Cultura).

