La Fiscalia amplia sis mesos la investigació contra Shakira per frau fiscal

La Fiscalia de Barcelona ha ampliat les diligències d'investigació que va obrir al desembre de 2017 a la cantant Shakira per un presumpte delicte fiscal entre 2011 i 2014, poc abans que expirés el termini per pronunciar-se sobre si presentar denúncia en el jutjat o arxivar el cas, aquest juny.Fonts fiscals han informat que han demanat a la Fiscalia General de l'Estat aquesta ampliació del termini d'investigació, amb el que fins a mitjans de desembre d'aquest any no haurà de concloure la seva investigació i decidir si denuncia finalment a la cantant.Segons la Fiscalia, la cantant afirma haver residit més de sis mesos a l'any durant el període investigat en determinats paradisos fiscals "quan és de coneixement públic que no és així".Les diligències parteixen d'una denúncia d'Hisenda de finals de 2017, quan la inspecció va decidir remetre la informació als fiscals.L'acusació se centra en la residència fiscal de Shakira, ja que entre 2011 i 2014 es va mantenir com a resident fiscal fora d'Espanya fins que al 2015 va establir la seva residència a Espanya amb caràcter general.Hisenda defensa que durant aquests anys Shakira hauria d'haver declarat com a resident a Espanya i tributat al fisc espanyol, per la qual cosa considera que seria un delicte agreujat per l'import defraudat i gravat amb dos anys de condemna, malgrat que en el cas de l'any 2011 ja hauria prescrit.

