Llum verda al casino del macrocomplex d'oci de Salou

Un dels complexos de Hard Rock Foto: Hard Rock

Després de mesos de retards sobre el calendari anunciat, l a Generalitat ha autoritzat finalment la llicència de casino que ha de fer possible el macrocomplex d'oci Hard Rock Entertainment World a Vila-seca i Salou, tal com publica aquest divendres el Document Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).El nom comercial del casino serà "Hard Rock Hotel y Casino Tarragona, España", tal com consta al butlletí oficial de la Generalitat. El Govern i l’empresa nord-americana donaran a conèixer els detalls del nou projecte en un acte públic que tindrà lloc durant les properes setmanes.En un primer moment, el Govern havia previst poder atorgar l'autorització definitiva el setembre de l'any passat però es va haver d'ajornar perquè la companyia i la Generalitat van consensuar una pròrroga per analitzar els requisits tècnics de la proposta, segons van informar aleshores fonts del Departament d'Economia.Per la seva banda la Plataforma Aturem BCN World va registrar durant el mes de març passat una petició al departament d'Economia sobre la caducitat del concurs de llicències de joc que hi ha obert. El moviment opositor al complex d'oci argumentava que les bases del concurs es van publicar el 2015 i que, per tant, consideren que es regeixen per la Llei del 30/92 i no la del 39/2015, que entraria en vigor, segons ells, el 2016.Des del departament d'Economia van explicar que la Llei de Procediment Administratiu del 1992 està caducada i que la que està en vigor és la del 2015, que és la llei s'aplica de manera supletòria en cas que no hi hagi una regulació especifica, i en aquest cas hi ha el reglament dels casinos de joc, del 2001.La resolució publicada aquest matí dona el vistiplau al projecte arquitectònic presentat per l'operador i que s'ajustarà al Pla de Millora Urbana (PMU) previst al Pla Director Urbanístic (PDU) de reordenació de l'àmbit del CRT. En aquest sentit, el PMU i els Plans Especials (PE) que redactarà i tramitarà Territori i Sostenibilitat i que vetllarà perquè la proposta arquitectònica compleixi amb els requisits urbanístics i ambients.A més, també es millorarà la connectivitat, concretant un nou vial urbà, i les infraestructures necessàries per garantir la mobilitat. Els costos aniran a càrrecs dels propietaris dels terrenys, Hard Rock, tal com preveu el concurs. A banda, el PMU vetllarà perquè es respectin els criteris de qualitat arquitectònica i de sostenibilitat.Per poder fer efectiva l'adjudicació de l'autorització per a la instal·lació i explotació de l'autorització del casino, Hard Rock haurà de dipositar una fiança de 10 milions d'euros en un termini de deu dies hàbils a partir d'aquest divendres, que és quan ha sortit publicat al DOGC. D'aquesta quantitat, ja s'inclouen els tres milions d'euros que Hard Rock va aportar el passat 28 de juny com a garantia provisional per poder participar en el concurs.En total, l'empresa nord-americana disposarà una àrea destinada al joc que ocuparà un màxim de 7.595 metres quadrats mentre que l'àrea per a ús hoteler tindrà una superfície aproximada de 63.000 metres quadrats aproximadament, un espai comercial exterior d'uns 15.000 metres quadrats i un espai dedicat a la restauració d'uns 5.900 metres quadrats a més d'uns 6.000 metres quadrats més dedicats a l'oci i entreteniment en directe.La inversió inicial prevista és d'uns 700 milions d'euros, que inclouen l'adquisició dels terrenys, els costos de construcció, les despeses financeres i la compra de mobiliari, entre d'altres, i amb un impacte econòmic a les comarques tarragonines de 1.300 MEUR. També, s'espera la contractació de 2.176 treballadors a temps complert a partir de l'obertura del casino i en els cinc primers cinc anys d'operacions. Quan el projecte estigui totalment desenvolupat, la inversió es podria enfilar gins als 2.000 MEUR.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)