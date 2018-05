Terrassa estrena la caldera de biomassa forestal més gran de Catalunya

L'edifici de l'Hospital de Terrassa s'escalfarà amb la caldera de biomassa forestal més gran de Catalunya, que es posarà en marxa els pròxims dies. La instal·lació de la caldera, que forma part del projectes "Boscos del Vallès" promogut pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, permetrà obtenir una energia neta i de proximitat al mateix temps que contribuirà de forma evident en la cura dels boscos i en la prevenció d'incendis.I és que la caldera s'alimentarà de 3.250 tones de fusta cada any que s'extrauran de boscos de la comarca gestionats sosteniblement, el que suposarà la neteja d'unes 160 hectàrees. El subministrament de calor s’aplicarà tant a la calefacció com a l’aigua calenta sanitària de l’edifici de l’hospital i amb l'energia que produirà la caldera es podrien alimentar 735 habitatges. A més, la substitució del gas per la biomassa permetrà estalviar l'emissió de 1.200 tones de CO2 a l'atmosfera.

