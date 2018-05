La Colla Joves de Valls deixarà desert el premi Joan Ventura mentre hi hagi «empresonats i exiliats»

El president de la Colla Joves Xiquets de Valls, Cels Galofré, ha anunciat aquest dijous que l'entitat ha pres la decisió de deixar desert el premi periodístic Joan Ventura que atorga anualment mentre hi hagi "empresonats i exiliats".Galofré ha explicat que faran arribar aquesta decisió als familiars dels afectats, "en especial a esposes i fills". El president ha explicat que "mentre hi hagi gent empresonada i exiliats, el premi periodístic quedarà desert any rere any fins que no tornem a la normalitat".Els diners del premi es destinaran a la Caixa de Solidaritat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)