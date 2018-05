Mor l'exmembre dels Joglars Andreu Solsona

Magda Puyo, directora de l’Institut del Teatre, amb Ferran Rañé i Andreu Solsona Foto: Institut del Teatre

L'exmembre dels Joglars Andreu Solsona ha mort aquest dijous, segons han anunciat des del Teatre Zorrilla de Badalona, equipament del qual va ser director. Solsona va ser un dels membres del grup teatral fundat per Albert Boadella que va ingressar a la presó per la representació de l'obra La Torna.El muntatge recreava els últims dies de la vida del polonès Heinz Ches, ajusticiat per la dictadura franquista a garrot vil per intentar restar relleu a l'execució de l'anarquista català Salvador Puig i Antich el mateix dia. L'obra va merèixer un consell de guerra als actors dels Joglars, alguns dels quals, entre ells Solsona, van ingressar a presó. Boadella i dos membres més de la formació van marxar a l'exili.Anys més tard, Solsona i alguns membres dels Joglars van demandar Boadella per la titularitat col·lectiva de La Torna. La justícia, però, va donar la raó al fundador dels Joglars. L'actor també va ser director del Teatre Zorrilla entre els anys 1999 i 2005.

