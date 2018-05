Les recomanacions del cap de setmana: de la Fira del Tupí al Grup de Folk

Fragment de la coberta de «L'1 d'Octubre explicat a la menuda» Foto: Sidillà

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.Per què vam votar l’1 d’octubre? Per què la policia va pegar als qui volien votar? Els menuts de casa pregunten, i hi ha temes que són molt més complexos d'explicar que d'altres, com ho va ser tot allò viscut durant el dia del referèndum, quan milers de ciutadans van anar a defensar les seves escoles per poder exercir el dret a vot. Allà, es va cantar, cridar, riure i es va tenir por, i també es va acabar votant, malgrat la violència de les forces de seguretat estatals. Explicar això als més petits és el que pretén aquest llibre delicat, magníficament escrit (Adrià Pujol Cruells) i il·lustrat (Marta R. Gustems).Ron Howard (El codi da Vinci, Una ment meravellosa, Apol·lo 13, Willow, Cocoon) és l'encarregat de dirigir aquesta esperada preqüela de la saga Star Wars, que segueix expandint el seu univers i ara posa la mirada a un dels seus grans personatges, potser el més carismàtic, Han Solo (interpretat a la saga original per Harrison Ford). El film mostra les primeres passes de Solo, des que és jove fins a convertir-se en el gran antiheroi que trobem a la cantina espacial de Mos Eisley de Star Wars IV: Una nova esperança, just abans de coincidir a Luke Skywalker i Obi-Wan.El Grup de Folk arriba als 50 anys i ho vol celebrar amb música, cançons i un gran concert. L'actuació tancarà els actes de celebració de les cinc dècades de vida del grup i tindrà la Ciutadella com a escenari ideal per rememorar el Primer Festival Folk del maig del 68. El Grup de Folk va ser una formació única que va establir les bases d’un cançoner popular que s’ha mantingut vigent fins l’actualitat. El concert comptarà amb Jaume Arnella, Oriol Tramvia, Pau Riba, Jordi Pujol, Albert i Jordi Batiste, el "Falsterbo" Eduard Estivill, entre d'altres. I abans, pels més petits, la festa de la Tamborinada! La Fira de ceràmica i terrissa "El Tupí", que se celebra el quart cap de setmana de maig a Sant Julià de Vilatorta, arriba enguany a la desena edició. És un esdeveniment singular, central al municipi osonenc: una fira monogràfica on les peces artesanals de ceràmica i terrissa són les grans protagonistes, sempre procurant seguir criteris d’especialització i compenetració amb l’artesania i combinant-ho amb actes de gran participació com el "Mos del Tupí", ideal per comprovar el bon gust d'una fira únicaL'onzena edició de la Fira d'Espectacles Literaris Litterarum compta amb 35 propostes escèniques inspirades en escriptors contemporanis i clàssics i augmenta fins a quatre l'oferta de "tastos d'espectacles" en 13 espais diferents de Móra d'Ebre. També té muntatges centrats en episodis històrics com la Batalla de l'Ebre o l'espectacle Ramon Muntaner i els Entença, que es farà de nit i que tindrà com a escenari el mateix castell de la vila. Un esdeveniment imperdible pels amants dels llibres i de les arts escèniques d'arrel literària, enguany amb xifres de rècord.