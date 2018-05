Canet de Mar crida a «rebaixar la tensió» després de les agressions per les creus grogues

Ultres retirant creus a Canet de Mar

L'Ajuntament de Canet de Mar (Maresme) ha fet una crida per "rebaixar la tensió" i treballar en pro del "civisme, el diàleg i la tolerància" al municipi. El ple municipal ha aprovat per unanimitat una moció per condemnar de forma "enèrgica" els fets ocorreguts el passat 21 de maig quan un grup de persones amb la cara tapada va arrancar diverses creus grogues que el Comitè de Defensa de la República (CDR) havia instal·lat a la platja de la població i va agredir diversos membres d'aquest col·lectiu.El text, que ha comptat amb el suport dels disset representants del consitori, també insta els serveis jurídics municipals "que estudiïn la possibilitat de denunciar les agressions sofertes per ciutadans i ciutadanes del poble per part de radicals i acabar amb la impunitat que gaudeixen per cometre aquesta mena d'actes". L'alcaldessa de la població, Blanca Ardell, s'ha mostrat molt satisfeta que finalment s'hagi pogut arribar a aquest consens "pel bé de Canet" i ha lamentat que "vingui gent de fora a perturbar la pau del municipi".El text que s'ha aprovat aquest dijous recorda que des de fa temps la ciutadania de Catalunya ha mostrat al món la seva voluntat de canviar les coses "amb manifestacions massives, festives i sobretot pacífiques amb l'únic objectiu de reivindicar tant la llibertat individual com la col·lectiva d'una idea compartida per una gran majoria del poble català".En la moció el consistori diu "prou" a aquesta violència i adverteix que ho fa "des del sentiment d'impotència davant les injustícies patides" però amb "perseverança i tossuda constància, sempre des del pacifisme i amb acccions constructives i mai destructives"Per tot plegat acorda "fer una crida per rebaixar la tensió, car que aquesta és transmet a la ciutadania i deriva en enfrontaments, agressions verbals i físiques".Alhora insta els serveis jurídics municipals que estudiïn la possibilitat de denunciar els autors de les agressions que van patir diversos habitants del poble i reclama a les autoritats supramunicipals i al govern espanyol, "que aturin aquesta onada de violència contra un col·lectiu essencialment pacífic".L'alcaldessa de Canet de Mar, Banca Ardell, s'ha mostrat molt satisfeta que finalment s'hagi pogut arribar a aquest consens i ha demanat que tothom es conjuri contra aquesta onada de violència. "Tot el que va passar dilluns va ser prou greu per cridar a la calma i instar les institucions perquè arribin a un diàleg perquè l'únic que volem és denunciar els fets comesos per grups d'extrema dreta que són de fora del poble i no estem d'acord que vinguin i ens provoquin", ha advertit la batlle.En aquest sentit s'han expressat la resta de representants de la corporació. Des de la CUP, Marc Jiménez, ha reconegut que afegiria diversos aspectes al text que s'ha aprovat, però s'ha mostrat partidari d'arribar a un acord pel bé del poble. "No és el mateix la gent que està en un ambient festiu que la que ve amb hostilitat i penso que tothom té dret a defensar els seus ideals i jo mai aniré a pegar a ningú", ha apuntat.En aquesta direcció s'ha expressat el segon tinent d'alcalde del municipi, Lluís Llovet (ERC), que ha dit que aquest text no és el que els republicans havien plantejat inicialment. "Hem intentat arribar a un consens perquè creiem que Canet pot ser un exemple que partits que van de la dreta a l'esquerra diguin que la violència no és la solució", ha indicat.Per la seva banda, el portaveu del PP, Jose Antonio Romero, ha considerat que "qualsevol atac violent ha de ser erradicat de la societat". Romero s'ha mostrat partidari d'intentar "rebaixar la crispació que hi ha al carrer", tot i que ha reconegut que la seva formació té una visió diferent a la d'altres partits del ple. En aquesta línia ha apostat per fer un esforç des de l'ambit municipal, ja que des d'altres esferes "sembla que no està sent possible".Els fets van tenir lloc el passat 21 de maig quan un grup de persones amb la cara tapada va irrompre a la platja de Canet per endur-se desenes de creus grogues que el CDR havia instal·lat a l'espai. Les creus formaven part d'un muntatge per defensar la "llibertat" i denunciar la "mort de la democràcia". L'acció va provocar un enfrontament amb les persones que les havien instal·lat, amb agressions entre els dos bàndols. Diverses dotacions de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra van intervenir per resoldre el conflicte.Arran de l'enfrontament la policia va identificar una trentena de persones i va constatar que hi havia cinc ferits lleus, corresponents als dos bàndols. Entre aquests hi ha el regidor de la CUP, Marc Jiménez i dos membres del CDR local que ja ha presentat una denúncia davant els Mossos d’Esquadra per lesions i robatori.L'endemà dels fets, el grup Els Segadors del Maresme, que es presenta com la brigada de neteja de símbols i cartells independentistes als carrers d'aquesta comarca, va reivindicar l'acció a través d'un comunicat. El text assenyala que van retirar les creus perquè "pertorben la convivència, usurpen drets d'ocupació dels espais comuns i distorsionen la imatge de la costa catalana".

