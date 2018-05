ÀUDIO Així sonen la marxa i la fanfàrria dels Jocs Mediterranis

L'Amfiteatre de Tarragona ha acollit la presentació de les medalles d’or, argent i bronze, els diplomes i les composicions musicals dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Les medalles tenen la singularitat de tenir la forma irregular d’una antiga moneda romana i simbolitzen el “retorn a l’arena” segles després, fent referència a les competicions esportives que es practicaven a la ciutat en època romana i que ara “tornen” a la ciutat coincidint amb la celebració dels XVIII Jocs Mediterranis. Aquest concepte es pot llegir al revers de la medalla, el qual inclou la inscripció llatina “reditum arenam”, així com la imatge d’una biga romana conduïda per un auriga i dos cavalls. La cara frontal de la medalla incorpora el logotip oficial de Tarragona 2018 i la nomenclatura dels Jocs Mediterranis en cinc idiomes: català, castellà, anglès, francès i àrab.Els arcs de l’anella on se subjecta la cinta de la medalla representen els arcs de l’Aqüeducte de les Ferreres, conegut com a Pont del Diable, mentre que els detalls ornamentals circulars de les dues cares estan inspirats en antigues formes geomètriques de monedes i mosaics. La cinta també inclou el logotip oficial i la nomenclatura dels Jocs en cinc idiomes.Durant l’acte també s’ha presentat el disseny dels diplomes que es lliuraran a tots els esportistes que aconsegueixin una medalla d’or, argent o bronze a les competicions dels Jocs. El disseny inclou la imatge del revers de la medalla on hi figura l’expressió llatina “reditum arenam” i la biga romana.També s'han escoltat per primera vegada la fanfàrria i la marxa de la cerimònia de concessió de premis dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. Les dues peces han estat compostes pel professor del Conservatori de Música de la Diputació a Tarragona, Antoni Ernest Sebastià Torrent. L'enregistrament ha anat a càrrec de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la direcció d'Alfons Reverté Casas.La marxa de l'acte de concessió de medalles, de prop de dos minuts de durada i interpretada per una seixantena d'instruments, té un ritme animós i triomfant i recorda el caràcter obert, creatiu i fresc i acollida de la societat tarragonina.D'altra banda, la fanfàrria està concebuda com una peça introductòria i amb gran sonoritat per posar en alerta al públic davant l’inici imminent de la cerimònia de lliurament de medalles.L’acte ha tingut lloc a l’amfiteatre de la ciutat i ha comptat amb la presència de l’alcalde i president del Comitè Organitzador, Josep Fèlix Ballesteros; del dissenyador de les medalles i diplomes, Galo Bertran; de l’arqueòleg municipal, Joan Menchon, i del compositor i professor del Conservatori de Música de la Diputació de Tarragona, Antoni Sebastià.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)