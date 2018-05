NacióDigital que enguany la festa estarà marcada per una major vigilància per l'ús del foc, però també pel que fa a l'ús de les dades personals de la canalla que en forma part.



La major restricció estatal sobre la pirotècnia obliga enguany els representants de la festa a informar diàriament dels fuets que utilitzen en els assajos i a retornar a la Guàrdia Civil les cues dels que hagin gastat. D'altra banda, la limitació d'edat a les comparses de foc per la disposició addicional sisena de la normativa de foc, que fa que els nens menors de deu anys no puguin participar en cap dels elements amb pirotècnia, ja va entrar en vigor l'any passat; però continua afectant la festa de manera directa. A la pràctica això dificulta omplir els llocs per saltar amb les Guites o participar en les Maces, i aquest 2018 s'ha traduït amb sis guitaires menys del que és habitual.

Maces de la Patum Infantil, aquest dijous a la tarda. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

Tanmateix, Sergi Montaner ha afirmat que, per la gran quantitat de nens i nenes que volen ser part activa de les festes, "les comparses permeten actualment molta més plantilla de la que caldria". Això vol dir que en la majoria de comparses, com per exemple els Gegants, els Nans Nous o els Nans Vells, es realitzen rotacions durant la Patum Infantil de divendres. En el cas de les Guites, aquest 2018 això no haurà de ser així. "Gaudiran molt més de Patum i no hauran d'entrar en les maleïdes rotacions: el que voldríem nosaltres seria doblar la Patum perquè ho fes molta més gent, però no és possible", ha positivitzat Montaner.



Una de les novetats que presenta la Patum Infantil és que per primera vegada comptarà amb un pla de seguretat coordinat amb la resta de cossos d'emergències.

VÍDEO La Patum Infantil assaja Plens i Tirabols abans d'una edició amb major vigilància en l'ús del foc #Berga https://t.co/j4jPT3kocA pic.twitter.com/oH4YMC6skH — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 24 de maig de 2018

Més rotació a les comparses La Patum Infantil ha viscut aquest dijous el tradicional assaig dedicat als avis de les Germanetes amb molta expectació, i comptant ja els escassos dies que falten per Corpus. Hi han participat una part important dels 178 nens i nenes que faran possible la festa, 98 infants repartits en les diferents comparses i 80 més per al salt de Plens. Després dels assajos de les comparses d'aquestes setmanes, aquesta tarda s'hi han afegit Plens i Tirabols. El coordinador de la Patum Infantil, Sergi Montaner Teti, ha recordat aque enguany la festa estarà marcada per una major vigilància per l'ús del foc, però també pel que fa a l'ús de les dades personals de la canalla que en forma part.La major restricció estatal sobre la pirotècnia obliga enguany els representants de la festa a informar diàriament dels fuets que utilitzen en els assajos i a retornar a la Guàrdia Civil les cues dels que hagin gastat. D'altra banda, la limitació d'edat a les comparses de foc per la disposició addicional sisena de la normativa de foc, que fa que els nens menors de deu anys no puguin participar en cap dels elements amb pirotècnia, ja va entrar en vigor l'any passat; però continua afectant la festa de manera directa. A la pràctica això dificulta omplir els llocs per saltar amb les Guites o participar en les Maces, i aquest 2018 s'ha traduït amb sis guitaires menys del que és habitual.Tanmateix, Sergi Montaner ha afirmat que, per la gran quantitat de nens i nenes que volen ser part activa de les festes, "les comparses permeten actualment molta més plantilla de la que caldria". Això vol dir que en la majoria de comparses, com per exemple els Gegants, els Nans Nous o els Nans Vells, es realitzen rotacions durant la Patum Infantil de divendres. En el cas de les Guites, aquest 2018 això no haurà de ser així. "Gaudiran molt més de Patum i no hauran d'entrar en les maleïdes rotacions: el que voldríem nosaltres seria doblar la Patum perquè ho fes molta més gent, però no és possible", ha positivitzat Montaner.Una de les novetats que presenta la Patum Infantil és que per primera vegada comptarà amb un pla de seguretat coordinat amb la resta de cossos d'emergències.



Per afavorir que hi hagi molts més nens i nenes que en puguin formar part, la Patum Infantil d'enguany ha introduït canvis. Per afavorir que hi hagi molts més nens i nenes que en puguin formar part, la Patum Infantil d'enguany ha introduït canvis. Mentre que fins ara s'optava per cicles de tres Corpus consecutius i, per tant, els infants podien participar durant tres anys seguits a la festa, un cop que els tocava per sorteig. Ara, els cicles llargs se substitueixen per cicles de permanència d'un o dos anys. Els escollits per fer d'Àngels, o participar als Turcs i Cavallets, les Maces, les Guites o els Plens rotaran cada any, per tant en cada edició tots els nens i nenes que hi aspiren tindran les mateixes possibilitats que els que ja hi formen part. A la resta de comparses, com el Tabal, l'Àliga, els Nans Nous, els Nans Vells o els Gegants, la rotació es farà cada dos anys. En aquest últim cas, el factor determinant és que són comparses de ball, on els infants han d'aprendre uns moviments determinats. "La nostra idea seria que tots els nens i nenes de Berga poguessin fer Patum", ha defensat Montaner, encara que ha admés que és un objectiu complicat.

La il·lusió de dues generacions





Els infants hi han posat sens dubte moltes ganes i entusiasme, i Sergi Montaner ha advertit que "també tenen molt nivell". Segons Montaner, "hi ha nens que ens venen a la Patum Infantil després d'haver participat a la de la Pietat, això vol dir que ja han fet Patum una mica abans, i arriben molt ben ensenyats".



Sergi Montaner també ha afirmat que "la tasca que es fa des de la Patum Infantil és la de formar, que quan puguin accedir a la Patum gran ho puguin fer, i que hi puguin arribar amb unes garanties".

L'assaig a les Germanetes s'ha realitzat amb l'entusiasme i les ganes de molts petits patumaires. Foto: Pilar Màrquez Ambròs

La cita: l'1 de juny



Sergi Montaner ha explicat que, pel que fa a la restauració de figures o celebracions d'efemèrides, aquest any no hi haurà novetats. "Ens hem centrat sobretot en aplicar normatives que és una qüestió que ha estat complexa, aquest any es tractava més aviat d'estructurar-nos internament, fer millor les coses, afavorir el bon clima, que això sempre hi és, i fer la nostra feina", ha comentat. La gran cita de la Patum Infantil serà divendres 1 de juny, tot just d'aquí a una setmana.





Turcs i Cavallets de la Patum Infantil, en l'assaig d'aquest dijous a la tarda. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Els petits patumaires realitzen aquests dies els últims assajos de la seva festa. En l'assaig gairebé final de les Germanetes, que a partir de l'any 2017 s'alterna un any sí i un any no amb la Residència Sant Bernabé , els protagonistes no només han estat els nens sinó també els avis, que també n'han pogut gaudir. "És un assaig molt especial perquè lliguem generacions i les cosim una mica", ha defensat Sergi Montaner.Els infants hi han posat sens dubte moltes ganes i entusiasme, i Sergi Montaner ha advertit que "també tenen molt nivell". Segons Montaner, "hi ha nens que ens venen a la Patum Infantil després d'haver participat a la de la Pietat, això vol dir que ja han fet Patum una mica abans, i arriben molt ben ensenyats".Sergi Montaner també ha afirmat que "la tasca que es fa des de la Patum Infantil és la de formar, que quan puguin accedir a la Patum gran ho puguin fer, i que hi puguin arribar amb unes garanties".Sergi Montaner ha explicat que, pel que fa a la restauració de figures o celebracions d'efemèrides, aquest any no hi haurà novetats. "Ens hem centrat sobretot en aplicar normatives que és una qüestió que ha estat complexa, aquest any es tractava més aviat d'estructurar-nos internament, fer millor les coses, afavorir el bon clima, que això sempre hi és, i fer la nostra feina", ha comentat. La gran cita de la Patum Infantil serà divendres 1 de juny, tot just d'aquí a una setmana. El que sí que serà una novetat serà l'assaig general en places del centre històric que es realitzarà aquest divendres i "la Patum de les Andròmines" que s'ha organitzat amb la col·laboració dels Castellers de Berga. "Hi ha bona sinergia entre entitats, les dues som tradició i cultura popular, som entitats de la ciutat sense ànim de lucre i el que volem és tirar endavant iniciatives per a la gent, ho vam trobar una idea molt bonica i així ho hem impulsat", ha considerat Sergi Montaner.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)