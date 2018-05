L'Estat anul·la una consulta a Sitges en considerar que «és un referèndum encobert»

La consulta no referendària que l’Ajuntament de Sitges havia convocat per aquest dissabte, on els veïns de Les Botigues havien d’expressar la seva opinió sobre una hipotètica segregació del nucli a Castelldefels, ha estat suspesa perquè “l’estat espanyol considera que és un referèndum encobert”, aquesta és la versió, que segons les fonts consultades per, va explicar l’alcalde Miquel Forns durant una Junta de Portaveus extraordinària celebrada aquesta tarda.La Delegació del Govern Espanyol ha ordenat a l’Ajuntament la suspensió de la consulta argumentant que, segons informes dels advocats de l’Estat, l’autorització ha de ser emesa pel Consell de Ministres. Des del consistori sitgetà s’ha rebut la notícia amb “perplexitat, perquè l’avís arriba a pocs dies de la consulta i a través d’una trucada i correu electrònic”.

