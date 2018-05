L'Estat pot sancionar l'ANC si diumenge planta creus a la platja de Mataró

El departament de Territori i Sostenibilitat avisa que cal autorització per fer una plantada de creus com la que l'ANC ha programat per al diumenge vinent a la platja de Mataró, similar a la que ja es va fer dilluns a Canet de Mar amb agressions per part d'ultres . Per obtenir-la, cal fer una sol·licitud a la conselleria que, de moment, no s'ha fet i la Generalitat té com a màxim quatre mesos per dir si la concedeix o no.Fonts de Territori expliquen que d'aquí a diumenge "difícilment" hi ha temps material per concedir el permís i que, en cas que una actuació d'aquest tipus es faci sense autorització, l'Estat pot aplicar sancions a l'entitat convocant. Això és el que ha contestat el departament al govern de l'ajuntament maresmenc, que ha enviat una carta a Territori perquè es pronunciï al respecte.El departament de Territori entén que un muntatge d'aquest tipus és un "ús intensiu de la platja" i per fer-lo s'hauria de demanar autorització a la Generalitat. La petició ha de contenir dades com la superfície que ocuparan les creus o en quin horari es realitzarà. Un cop rebuda la sol·licitud, el departament demana un informe a l'ajuntament, que té un màxim d'un mes per respondre. Des que rep la petició, Territori i Sostenibilitat té com a màxim quatre mesos per acceptar-la o declinar-la.En cas que una activitat d'aquest tipus es faci sense permís, apunten les mateixes fonts, el ministeri de Medi Ambient és qui té la competència de sancionar. Si Territori ha donat l'autorització però es comprova que hi ha hagut algun incompliment respecte al que s'havia demanat, aleshores és la mateixa Generalitat qui pot sancionar.A banda de la carta enviada a Territori, l'alcalde de Mataró, David Bote, ha enviat una altra missiva al delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, responent la seva petició de mantenir la "neutralitat" als espais públics i recordant-li que l'ocupació de les platges no és una competència municipal, sinó que qui dona els permisos és el departament de Territori, ara controlat per l'estat espanyol pel 155. Bote s’ha mostrat "preocupat" per la coincidència a la ciutat d'una plantada de creus grogues amb una protesta unionista, actes que estan previstos el proper diumenge al mateix punt on s'ha de celebrar la Triatló.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)