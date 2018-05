Cinc investigats en la macrooperació contra la Diputació seguiran detinguts fins divendres

Salvador Esteve, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

El jutge Joaquin Aguirre, entrant a l'Edifici Londres de la Diputació de Barcelona Foto: Adrià Costa

Un agent policial, davant les portes de la Diputació de Barcelona, durant l'escorcoll de la UDEF. Foto: Adrià Costa

Una vintena d'agents policials han arribat a la seu de CATmón, a Reus, per registrar l'edifici, en el marc de la macrooperació de la UDEF https://t.co/F6aj0gLzxZ pic.twitter.com/RYMuNhUcfK — NacióPolítica (@naciopolitica) 24 de maig de 2018

VÍDEO La quinzena d'agents de la UDEF s'han endut caixes de la seu de CATmón a Reus, que han registrat durant el matí https://t.co/F6aj0gLzxZ pic.twitter.com/oOk38TGeSn — NacióPolítica (@naciopolitica) 24 de maig de 2018

Agents, enduent-se caixes amb material de la seu de CATmón, a Reus. Foto: Jonathan Oca

No es cap sorpresa que la UDEF i els socis mediàtics organitzin un show a Catalunya per tapar l'escàndol de corrupció sistemàtica de #Gürtel 💸 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 24 de maig de 2018

Agents de la UDEF, davant l'edifici Londres de la Diputació de Barcelona. Foto: Albert Alcaide

Contenint la indignació. #SalvadorEsteve és un bon home, honest i íntegre. Anys de govern a #Martorell i la seva gestió a la @diba l'avalen. Detenir un jubilat de 73 anys de salut delicada demostra el nivell d'aquests fabricants de cortines de fum, i el de la seva inhumanitat. — Joan Capdevila ن (@capdevilajoan) 24 de maig de 2018

Agents de la policia espanyola durant els escorcolls del macrooperatiu

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola ha detingut 30 persones en la macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona, segons informa la Policia Nacional espanyola. Entre els arrestats hi ha l'expresident de l'ens Salvador Esteve, que ha estat traslladat a la comissaria de la Verneda, custodiat per dos agents de la policia espanyola. Tot i això, hores després, el també exalcalde de Martorell per CiU ha quedat en llibertat a l'espera de ser citat pel jutge.En canvi, cinc dels detinguts no han sortit en llibertat i demà el jutge decidirà si els deixa lliure o els imposa mesures cautelars. Es tracta de l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia; l'exdirector de relacions internacionals de la Diputació Jordi Castells Masanés; l'exdirigent de CDC i president i fundador de la Fundació CATmón, Víctor Terradelles; Jonathan Jorba, cap de l’Oficina de Cooperació de la Generalitat, president i patró de la Fundació CATmón; i Joaquim Ferrer Serra, director de PIMEC fins 2014-.Fonts policials xifren el desviament en 10 milions d'euros, tot i que el TSJC confirma almenys dos milions. Els escorcolls afecten l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, la seu de la Fundació CATmón, l'entitat Igman, la seu de Plataforma Educativa o la Pimec. Segons fonts de la Diputació, les quantitats que relacionen l'ens provincial amb la fundació CATmón i l'entitat Igman són "ínfimes". Sostenen que en el període 2011-2015 els expedients realitzats amb la fundació CATMón s'eleven a 95.000 euros mentre que amb Igman la xifra és de 129.000 euros. Aquestes dades estan verificades pels serveis d'Intervenció i Tresoreria de la institució.Joan Carles Garcia ja ha declarat durant la jornada de dijous a la seu central de la Diputació, d'on és diputat delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació. Anteriorment, entre 2011 i 2015, havia estat director de Relacions Internacionals del mateix organisme, entre d'altres.La policia espanyola posa molt èmfasi també en un altre detingut, exdirector de relacions internacionals de la Diputació i actual subdirector general de Cooperació Local de la Generalitat, Jordi Castells. Segons destaca el comunicat policial, va dimitir de l'anterior càrrec precisament arran de les notícies que l'acusaven de repartir més d'un milió d'euros de la cooperació al desenvolupament de forma irregular entre empreses privades i entitats sense ànim de lucre. Havia rebut denúncies anònimes i s'hi van sumar la CUP i la CGT, que ho van traslladar a l'Oficina Antifrau.Entre les persones investigades que han declarat hi ha Víctor Terradellas, president i fundador de la Fundació CATmón i exsecretari de Relacions Internacionals de CDC. La seva dona, Judith Aixalà, ha estat detinguda. Mentre que a primera hora s'apuntava a la detenció del diputat de JxCat Francesc de Dalmases, aquest arrest ha quedat desmentit per ell mateix , per bé que la Policia Nacional el cita explícitament pel fet de ser soci de l'ONG de Terradellas.També es troba retingut i declarant el conseller de districte d'ERC a Sants-Montjuïc, Jordi Fexas, qui va ser també cap de projectes d'una ONG propera a Terradellas -motiu pel qual se l'investigaria- i tècnic de cooperació especialitzat en l'agenda internacional de la cooperació de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. En un comunicat, els republicans han informat que desconeixen els motius exactes pel qual se l'ha anat a buscar i si quedarà finalment detingut, i "el partit informarà sobre les decisions que emprendrà quan se sàpiga si hi ha algun càrrec en contra seva". Durant la tarda, els familiars de Fexas han informat que s'ha acollit al dret a no declarar i ha sortit lliure i sense càrrecs.Els altres detinguts són responsables la Diputació, de Pimec i directius de fundacions, associacions i empreses catalanes. Segons ha pogut saber, entre aquests hi hauria un funcionari del departament de relacions internacionals de la Diputació i la cap de l'oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació, també funcionària.En el seu cas, els agents s'han personat a casa seva, l'han acompanyat a deixar els dos fills a l'escola bressol i després se l'han endut a declarar. Malgrat tot, va accedir al càrrec el 2016, una data posterior als fets denunciats.L'operatiu està dirigit pel Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona que, des de fa uns dos anys, investiga un suposat entramat pel qual s'hauria defraudat un mínim de dos milions d'euros a través de subvencions irregulars entre 2012 i 2015 en matèria de cooperació al desenvolupament amb països d'Amèrica Llatina, Marroc i Bòsnia, mitjançant entitats.Dins d'aquesta causa, que es troba sota secret de sumari, el magistrat ha acordat la pràctica de 20 entrades i escorcolls en oficines professionals, despatxos, domicilis i empreses ubicades a Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils i Reus, entre d'altres. Entre elles, hi hauria l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, la seu de la Fundació CATmón, l'entitat Igman, la seu de Plataforma Educativa o la Pimec.Segons destaca la Policia Nacional, CATmón i Igman haurien rebut durant el període investigat més de 10 milions d'ajudes públiques, algunes de les quals de la mateixa Diputació, motiu pel qual sospita d'un frau superior a l'inicialment assenyalat de dos milions. La informació policial apunta que "la majoria dels projectes per a la cooperació al desenvolupament als quals estava destinat el diner de les subvencions no es van executar" i, en canvi, s'han detectat "empreses creades expressament per al cobrament de subvencions, informes finals copiats literalment d'internet, factures falses, activitats pressupostades i no realitzades i un llarg llistat d'irregularitats".La policia estatal també afegeix que les anàlisis revelen que aquests recursos públics "transitava, presumptament, de manera anòmala entre els comptes bancaris d'Igman, CATmón i la societat mercantil Discatimat, per finalment ser reintegrat en efectiu o destinat a sufragar les despeses de l'activitat de l'entramat criminal o per a acabar en comptes personals dels investigats".Agents de la policia espanyola també han escorcollat el domicili personal de Tarradellas i la seu de l'entitat que lidera, situats al mateix edifici del carrer Carnisseries de Reus. Fonts de la defensa afirmen que la dona de Tarradellas ha quedat detingut després de l'escorcoll dels agents.Quan han marxat de la seu de l'entitat, els agents s'han endut caixes amb material:Els escorcolls s'estan fent per diversos punts de Catalunya, entre els quals alguns despatxos de la Diputació de Barcelona i del departament de Governació, a la seu de Via Laietana. També hi ha un vehicle de paisà prop de l'Edifici Londres de la Diputació, on hi ha situats els Serveis d'Assistència Jurídica, Relacions Internacionals -amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament-, el Patronat d'Apostes i Gestió Immobiliària. Dues furgonetes de la policia nacional espanyola tallen també el trànsit al carrer Londres entre Villarroel i Comte d’Urgell.La causa està oberta pels delictes de malversació, prevaricació, tràfic d'influències, negociació prohibida a funcionari públic, falsedat documental i frau en subvencions.El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, havia explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que de moment disposava pocs detalls però havia avançat que es produirien escorcolls i "probablement alguna detenció". Segons Millo, s'investiga un presumpte desviament de fons públics "cap a altres finalitats diferents a les designades" i ha assegurat que desconeix si té a veure amb l'1 d'octubre.L'actual presidenta de la Diputació, Mercè Conesa, ha defensat sense fissures el seu predecessor, ara detingut, Salvador Esteve: "Sempre ha actuat des de l'absoluta legalitat i bona fe. És una persona extraordinària". "Mai s'hauria posat un duro a la butxaca. En dono la meva paraula", ha insistit, contundent, la també alcaldessa de Sant Cugat, que en la junta de portaveus de la Diputació hauria assegurat que no hi havia cap informe que acredités cap irregularitat en aquest àmbit, segons fonts de l'ens.En aquest línia, Carles Puigdemont denuncia que "la UDEF i els socis mediàtics" han organitzat "un show a Catalunya per tapar l'escàndol de corrupció sistemàtica de Gürtel":L'adjunt a la presidència d'ERC i futur vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha denunciat que hi ha una "clara intencionalitat propagandística" en l'operació i ha assenyalat que alguns mitjans sabien que hi hauria una operació policial abans de l'actuació. "Es confirma que estem en un estat de propaganda policial", ha afegit. Joan Capdevila, diputat d'ERC al Congrés, ha sortit a defensar Esteve sense fissures i ha criticat la detenció d'un jubilat de 73 anys de salut delicada":Per la seva banda, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha evitat valorar l'operació perquè no en té els detalls, però ha subratllat que "forma part de la judicialització de la política", cosa que "només fa que complicar les coses i no arreglar-les". Segons Colau, com més s'insisteix en aquest camí, "més es complica la situació".L'operatiu té lloc poc abans que s'hagi fet pública la sentència del cas Gürtel , que confirma que el PP es va lucrar a través de la trama i que condemna el seu extresrorer Luis Bárcenas a 33 anys de presó.Fa prop de dos anys, al juny del 2016, membres de la CUP i de la secció sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona van denunciar a l'Oficina d'Antifrau que l'àrea de Relacions Internacionals hauria atorgat subvencions i adjudicat contractes per la via de la concessió directa a empreses afins entre els anys 2012 i 2015. A més, els del departament haurien denunciat un ambient de treball de "terror, tensions psico-socials, amenaces, repressions, maltractaments, mentides o comentaris sexistes".Les organitzacions denunciants van assenyalar aleshores una xifra de més d'un milió d'euros que s'hauria atorgat de forma irregular a empreses "sense experiència en el sector" o que s'havien constituït "poc abans de rebre el fons".

