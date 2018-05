Moviments al PSOE per forçar una moció de censura contra Rajoy

Es inasumible en un sistema democrático tener al frente del gobierno a un partido condenado por corrupción. Así se lo he transmitido a @sanchezcastejon, necesitamos represtigiar las instituciones, fortalecer la democracia #MociondeCensura — María Chivite (@mavichina) 24 de maig de 2018

Recorriendo España Rivera no ve Gurtel? No ve Barcenas? No ve al PP condenado por la Justicia? Entonces que ve? No ve que hemos de unirnos para recuperar el orgullo de pertenecer a esta gran nación echando a Rajoy? #MociónDeCensura — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) 24 de maig de 2018

Els silencis en política solen estar plens de contingut. Aquest dijous, dia en què la sentència del cas Gürtel lesiona greument la credibilitat de Mariano Rajoy i retrata els tentacles de la corrupció dins del PP , que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, no n'hagi dit res és un símptoma del debat que en les darreres hores s'ha obert dins del socialisme. Ja hi ha federacions que han posat sobre la taula que ha arribat el moment de presentar una moció de censura.El partit ha convocat per aquest divendres una reunió extraordinària de l'executiva precisament per analitzar la seva resposta i estudiar si tira endavant una moció per fer fora el líder del PP de la Moncloa després que els populars hagin estat condemnat a títol lucratiu pel cas Gürtel. Fins ara, Sánchez s'ha negat a presentar una moció de censura que, a més del suport de Podem, depengui dels vots dels partits independentistes per prosperar. Amb tot, una de les possibilitats que se sospesa a Ferraz és plantejar la disposició a tirar endavant la moció condicionada al suport de Ciutadans, fet que deixaria en mans d'Albert Rivera la decisió final.En les darreres hores, les veus que demanen al PSOE que prengui la iniciativa han anat in crescendo de portes enfora i de portes endins. La primera dirigent territorial socialista que ha demanat obertament que s'activi la moció ha estat la secretària general del Partit Socialista de Navarra, María Chivite. "És inassumible en un sistema democràtic tenir al capdavant del govern a un partit condemnat per corrupció", ha afirmat a través de Twitter, on afegeix que cal "represtigiar les institucions"El PSC, per la seva banda, no es pronunciarà públicament abans d'escoltar demà quina és la proposta de Sánchez, segons han explicat fonts de la direcció a. Amb tot, dirigents consultats dels socialistes catalans afirmen que la possibilitat és "real" i que el líder del PSOE té una "oportunitat" d'or que no hauria de perdre. Això sí, apunten que Cs hauria de donar-hi suport.De fet, el pressing Ciutadans ja ha començat obertament a través de les xarxes socials. El diputat del PSC al Congrés José Zaragoza ha estat un dels dirigents que s'ha sumat a la crida al partit taronja ha donar suport a una possible moció. "No veu que hem d'unir-nos per recuperar l'orgull de pertànyer a aquesta gran nació fent fora Rajoy?", ha dit el dirigent català a Twitter.Fins ara, les respostes tant de Podem com de Ciutadans han estat previsibles. Mentre que el secretari general de la formació lila, Pablo Iglesias, ha encoratjat Sánchez a presentar una moció de censura tot garantint-li el seu suport. Rivera, 24 hores després d'haver ajudat Rajoy a aprovar els pressupostos, s'ha limitat a afirmar que estudiaria si seguiria apuntalant o no el govern.

