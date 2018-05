Les joventuts del PP fan campanya per llençar llaços grocs al contenidor

Cartell de la campanya de les Noves Generacions del PP.

Noves Generacions del PP, les joventuts dels populars, han impulsat aquest dijous una campanya contra la presència dels llaços grocs als carrers i espais públics. En declaracions als mitjans, la líder de la formació a Catalunya, Irene Pardo, ha instat els alcaldes i regidors independentistes a "mantenir la pluralitat i la neutralitat de l'espai públic perquè la simbologia independentista solament provoca enfrontament, divisió i xoc entre veïns".La dirigent popular ha ironitzat que la seva "és una organització molt compromesa amb el medi ambient" i, per això, la campanya té el lema "el groc al groc", ja que proposa que "tots els llaços grocs que estiguin en els espais públics han d'estar en el contenidor groc". Pardo ha instat a tot aquell no independentista i contrari a a que els espais públics estiguin plens d'una "simbologia partidista que genera divisió i confrontació" a que se sumi a la campanya i, de fet, joves del PP han llençat llaços groc a un contenidor groc.Els populars se sumen així a una activitat protagonitzada fins ara pels anomenats GDR, nodrits sobretot de membres d'ultradreta . Aquestes organitzacions han impulsat ja campanyes de retirada de material independentista dels carrers i, de fet, alguns ultres ja van provocar cinc ferits a Canet el dia 21 per aturar una acció de solidaritat amb els presos polítics.Els joves del PP han responsabilitzat les víctimes de les agressions rebudes: "Col·locar simbologia independentista com creus grogues i llaços grocs provoca enfrontament". En una línia similar, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ja ha demanat retirar aquests emblemes de l'espai públic per evitar noves agressions ultres."Tots els llaços de plàstic groc han d'estar en un contenidor de reciclatge", que és el de color groc, tenint en compte que perjudiquen la convivència i el medi ambient, ha defensat Pardo. La jove dirigent demana també a alcaldes i regidors que "garanteixin la neutralitat i la pluralitat dels espais públics", ja que opina que aquests símbols generen "divisió i confrontació".

