Literatura i cultura digital donen el tret de sortida al Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc

Aquest dijous arrenca el Litterarum i la Fira del Llibre Ebrenc . Quatre dies –del dijous 24, fins al diumenge 27 de maig– en què la Móra d’Ebre serà l’escenari on degustar i viure en primera persona més d’una trentena d’espectacles de diverses disciplines que s'inspiren en escriptors de la literatura d’arreu dels Països Catalans.En aquest onzena edició del certamen, noms com Joan Brossa, Joana Raspall, Montserrat Roig, Sònia Moll, Enric Casasses, Artur Bladé, Josep Pla, Pere Quart, Joan Maragall, Vicent Andrés Estellés, seran alguns dels autors que han inspirat artistes com Roger Mas, Tomàs de los Santos, Joma, Òscar Intente, Alessio Arena, Borja Penalba, Meritxell Gené, Maria Mauri o Macedònia. S'hi afegeix que la 15a edició de la Fira del Llibre Ebrenc tindrà quatre taules en tres dies de presentacions de llibres amb més de 30 autors convidats.La inauguració de Litterarum i de la Fira del Llibre Ebrenc és prevista dijous 24 a les vuit del vespre, a càrrec de Carles Duarte Montserrat, poeta, lingüista i president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA). Abans, però, el tret de sortida oficiós de la nova edició de Litterarum, l'han donat els programadors. Una trentena d'agents culturals han conegut, aquest dijous al matí, quatre propostes innovadores que relacionen literatura catalana i cultura digital a través de la música, la màgia o les aplicacions per a mòbils.Litterarum arriba a l'onzena edició amb xifres de rècord. La fira d’espectacles programa enguany per a públic gairebé trenta actuacions en 13 espais diferents escampats per tota la vila. Molts dels quals d’alt valor patrimonial local i comarcal, com ara el castell dels Entença o el nucli antic, i altres de gran bellesa paisatgística, amb el riu Ebre com a eix central de la proposta artística. Des de dijous, quan es realitzen espectacles per a públic familiar des de les sis de la tarda, fins a diumenge a la una del migdia, es poden veure fins a 25 espectacles, 19 de gratuïts i 6 de pagament a preus populars.L’objectiu és omplir de música, paraula i literatura la cèntrica plaça de Dalt, amb l'objectiu de refermar la simbiosi entre literatura i patrimoni, i la voluntat de la fira de posar en valor i projectar el patrimoni cultural de les Terres de l’Ebre a través de la literatura catalana. Els programadors també podran veure més propostes escèniques que mai, tant pel nombre d’artistes, com d’espectacles (fins a 35) i d’espais escènics, gràcies a les 4 taules de tastos d’espectacles i a 10 espectacles exclusivament programats per a ells.

