​Radiografia de la batalla de Barcelona: Colau defensa l'alcaldia en un escenari encara incert

El regidor de Demòcrates Gerard Ardanuy. Foto: Europa Press

Gerard Ardanuy ha fet un viratge polític en pocs anys. Ha passat de governar amb Xavier Trias en el mandat passat com a regidor d'Unió a separar-se del grup de la vella CiU i iniciar un camí propi com a edil no adscrit de Demòcrates . El fet d'haver-se desvinculat del grup de Trias li ha permès desfer-se de les cotilles del partit, com ho ha demostrat amb el debat sobre la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal. Mentre el PDECat manté el ferm rebuig a aquest projecte, que el ple va tombar a principis d'abril, Ardanuy hi ha donat suport. A més, la correlació de forces municipals li atorga un paper essencial que li pot permetre a Colau salvar la minoria en alguns acords. Amb el tramvia, per exemple, Ardanuy era clau perquè prosperés, i s'hauria aprovat en cas que ERC també hagués votat a favor . Ara bé, Demòcrates ja ha mostrat el seu suport explícit al projecte plantejat per Jordi Graupera . El seu rol, doncs, quedarà condicionat al futur que tingui el tertulià i articulista.El pas a regidor no adscrit ha implicat per a Ardanuy tenir una capacitat d'acció política molt limitada. En els plens i comissions municipals té el temps d'intervenció molt més reduït que la resta de grups, sovint de només un minut per punt, i l'assignació de recursos és minsa. Aquest paper ha provocat fins i tot algunes situacions en les quals la resta de grups han tractat Ardanuy amb desdeny, encara que sigui involuntàriament, com el que es va visualitzar en el ple de l'abril. Els partits es van fer una foto per expressar el suport "incondicional" a les víctimes de La Manada . L'únic que no hi va anar era Ardanuy perquè no havia estat "informat" que es tiraria endavant aquesta iniciativa. Amb aquest context, de cara a les municipals Demòcrates corre el risc de desaparèixer del consistori, a menys que s'incorpori en algun lloc de sortida de la llista unitària sobiranista que planteja Graupera.