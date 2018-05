Circulació momentàniament detinguda entre P.Gracia i Sants per la presència d'una persona a la zona de vies. — R2 Rodalies (@rod2cat) 24 de maig de 2018

La circulació de trens de la línia R2 de Rodalies es troben aturats entre les estacions de Passeig de Gràcia i Sants per un home que es troba passejant per les vies, segons ha informat el compte de Twitter de la línia, tot afegint que "es poden produir desviaments puntuals via Plaça Catalunya".Fonts de Renfe han informat aque l'autoritat policial ja és al lloc i esperen poder treure la persona del lloc i recuperar la normalitat.Les afectacions poden superar els 30 minuts i afectar la resta de línies.

