La «caixa B» del PP va finançar el mitjà espanyolista de Jiménez Losantos

El PP va finançar, via caixa B, Libertad Digital, el mitjà de Federico Jiménez Losantos. La confessió, tal com recull eldiario.es, la va fer l'extresorer del partit Luis Bárcenas, durant l'interrogatori del juny del 2013 davant del jutge Pablo Ruz. En total, segons la comptabilitat manuscrita de Bárcenas, el PP va injectar més de 400.000 euros en diner negre el mitjà espanyolista. La dona de l'extresorer, Rosalía Iglesias, va participar de l'operació de compra d'accions del diari amb fons del partit.Bárcenas va assegurar davant del tribunal que els diners per adquirir accions de Libertad Digital van sortir de la caixa "extracomptable" del partit i van ser avanaçats per ell amb diners que guardava a casa provinents de la venda de quadres. Tot plegat ho acredita la sentència del cas Gürtel feta pública aquest dijous, que condemna l'extresorer del PP a 33 anys de presó.

