Del bilingüisme al POUM: Lleida es prepara per a la batalla de les municipals

Les eleccions municipals del 2019 es llegiran també en clau nacional. Els comicis seran una mena de segona volta del 21-D, però amb les particularitats de cada municipi i amb l’afegitó, no menor, del pes dels candidats. En clau local, sovint les persones acaben decidint més que no pas les idees polítiques. A la ciutat de Lleida la figura d’Àngel Ros serà l’eix a partir del qual gravitarà la campanya electoral, i no només per la via del procés, sinó també per altres temes de ciutat, alguns d’ells força espinosos.A Lleida es parlarà del bilingüisme a les institucions, un tema que ha brandat Ciutadans durant tota la legislatura i que intentarà lluir per esgarrapar vots. El pacte de cartipàs entre Ribes i Ros li ha portat maldecaps a l’alcalde, que ha hagut de sortir al pas en nombroses ocasions per defensar el seu catalanisme i el valor que li dona a la llengua catalana. La qüestió s’ha convertit en un tour de force entre els partits unionistes i els sobiranistes, que es guarden aquesta carta per retreure a Ros que s’hagi plegat als designis de Ciutadans.El comerç i les grans superfícies ha estat en els darrers anys un dels cavalls de batalla de l’executiu local, que assegura que Lleida té dèficit comercial. Aquest fet, es diu des de la Paeria, suposa pèrdues per a la ciutat atès que hi ha un èxode de gent que va a comprar a altres localitats com Barcelona o Saragossa.L’equip de govern aposta per incardinar un model de petita botiga amb el de gran comerç, una idea que no és ben vista per l’oposició , que assegura que això perjudicarà el teixit comercial que hi ha a la capital del Segrià.Després d’iniciar el mandat amb el fracàs del parc dels Barrufets, l’equip que governi Lleida a partir de l’any vinent haurà d’ afrontar l’obra de les Basses d’Alpicat . El PSC va proposar una remodelació dels accessos, la creació d’un càmping i l’ampliació del parc, amb una nova zona esportiva i un hotel.Aquest és un dels temes que elecció rere elecció sempre apareix en el debat i, fins al moment, encara no s’han vist resultats reals. Se’n tornarà a parlar.El nou Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) ha tensat el debat polític a la ciutat en els darrers mesos. L’oposició ha carregat contra el govern Ros per haver plantejat aquest projecte sense tenir consensos amplis, i l’han acusat de voler-lo tirar endavant per fer favors a empreses amigues. Ros ha negat la major i ha pogut fer avançar el pla gràcies als vots de PP i Ciutadans.De cara a l’inici del proper curs polític, està previst que el POUM de Lleida quedi resolt i llest per abordar-lo. Ros el defensarà i l’oposició el criticarà, però caldrà veure si proposen aturar-lo per refer-lo en el cas que el PSC perdi l’alcaldia.En el context d’urbanisme i obres, un tema que generarà debat seran el de les dues Torres de la Llotja, una obra que fa anys que està projectada però que no ha estat fins aquest curs que s’ha tirat endavant. El projecte el va anunciar el BBVA, el propietari dels terrenys, just abans que vencés el termini que marca que els solar havia de retornar a mans públiques.Des de la Paeria s’ha anunciat que en les properes setmanes es començaran es obres, un anunci que alguns polítics del plenari no es creuen.L’Horta de Lleida ha estat una carpeta poc resolta per l’executiu de Lleida. El fet de tenir una zona agrícola propera a la ciutat ha complicat la gestió d’aquest espai, centre de queixes per la inseguretat. Cap grup de la Paeria té un regidor dedicat a aquest indret de la ciutat, i el repte és aquest. La problemàtica de la Ramaderia Pifarré, ubicada a l’Horta, serà una arma llancívola contra el govern d’Àngel Ros.

