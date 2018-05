TVE passa de puntetes per la sentència de la trama Gürtel

El Cas Gürtel torna a les portades dels diaris amb una sentència contundent, que cau com una gerra d'aigua freda al PP. L'Audiència Nacional ha condemnat l'extresorer del PP Luis Barcenas a 33 anys de presó i a pagar una multa de 44 milions d'euros, i el líder de la trama Francisco Correa a 51 anys de presó, que s'acumulen als 13 que ja està complint pel cas Fitur. Així mateix, també condemna el PP a pagar 245.000 euros com a responsable a títol lucratiu.Com a partícip a títol lucratiu, el tribunal condemna l'exministra de Sanitat Ana Mato, que haurà de pagar 28.492 euros. El motiu principal són els viatges i festes que va pagar amb diners provinents de l'entramat societari de Correa. Pel que fa al PP, la sentència conclou que la trama va permetre finançar irregularment el PP mitjançant una "caixa B", i que aquesta estava activa des de l'any 1998.Tot i ser una de les notícies de la dècada, a TVE no els ho ha semblat. Si més no així ho ha demostrat el seu programa capçalera dels matins: La mañana de La 1, que ha optat, segons ha seguit Vertele , pels successos de Pontevedra, on va explotar un taller il·legal de pirotècnia i la denúncia d'una àvia a la seva cuidadora que suposadament li havia extret diners.Així doncs, mentre la resta de cadenes apostaven per les últimes hores i connexions a l'Audiència Nacional, TVE hi ha connectat quan feia uns 30 minuts que havia saltat la notícia, han encetat un avanç informatiu d'uns 10 minuts que contemplava un contacte amb l'Audiència on una reportera n'ha donat les principals claus. L'altre testimoni al qual han donat veu ha estat el de Mariano Rajoy, que ha definit la trama Gürtel com a "casos aïllats de fa anys".

