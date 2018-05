Afins a Puigdemont registren el nou partit Moviment 1 d'Octubre

Un grup d'afins al líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha registrat una nova marca electoral al ministeri d'Interior: Moviment 1 d'Octubre. Tal com ha avançat Eldiario.es i ha confirmat l'ACN l'exdirector de l'Escola d'Administració Pública Agustí Colomines, i l'advocat i exdirigent de CDC Jordi Ferres -ambdós propers a Puigdemont- en són promotors. També ho serien diversos diputats independents de JxCat, segons fonts consultades.El registre de la nova formació arriba just un any abans de les eleccions municipals, i enmig de la incertesa sobre com s'hi presentaran el PDECat i JxCat. Els impulsors pretenen impulsar la fórmula de JxCat de cara a les municipals amb l'objectiu de superar les sigles del PDECat. De fet, el partit que coordina Marta Pascal celebrarà una assemblea ordinària al juliol on el sector crític intentarà forçar unes noves eleccions per desbancar l'actual direcció.El nou partit apareix al registre d'Interior sota les sigles 'M1-O' i consta que es va inscriure el 14 de maig de 2018 a Barcelona. El propi Ferres hi apareix com a representant legal, sota la figura de president, acompanyat del secretari Colomines. La tresoreria recau en Joaquim Jubert, i les vocalies en Marta Domingo i Laura Carrasco. També hi consta una pàgina web ( www.moviment1Oct.cat ), inactiva per ara.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)