El jutge veu «incompliment groller» en l'adjudicació de subvencions de la Diputació de Barcelona

Agents de la UDEF, durant la macrooperació d'aquest dijous. Foto: Albert Alcaide

Un agent policial, davant les portes de la Diputació de Barcelona, durant l'escorcoll de la UDEF. Foto: Adrià Costa

El titular del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona que investiga un presumpte frau d'uns dos milions d'euros a la Diputació de Barcelona en les subvencions per a cooperació al desenvolupament considera que, de l'examen dels expedients administratius, es desprèn "un incompliment bastant groller del procediment administratiu".El jutge fa una exposició dels indicis basats en l'anàlisi de les subvencions atorgades i constata que els expedients tenen "irregularitats que permeten pensar en una concessió directa de fons públics per a activitats privades o per a finalitats públiques diferents i alienes als de cooperació al desenvolupament internacional de comunitats pobres".Els beneficiaris haurien estat Voltia Solutions SL; Fundació CATmón -fundada pel detingut Víctor Terradellas-; Associació Acció Solidària Igman -fundada també per Terradellas-; l'Associació Economia i Cohesió Social per al Desenvolupament (Hondures); Municipalitat del Cantó central de San José de Costa Rica, IGFA SA, Sestrategic i Konsector SL -de Joaquim Ferrer, exdirector del Departament Internacional de Pimec, també investigat-; Fundació Privada Utopia; Fundació Plataforma Educativa; Pimec; Fundació Privada Empresa i Clima, i Fundació Universitària Iberoamericana (Funiber).Per exemple, s'haurien realitzat pagaments de subvencions dos anys abans que el projecte s'aprovés; s'haurien iniciat els expedients sense haver lliurat els esborranys de diversos dels projectes; s'haurien presentat la factura abans de l'entrega del treball; s'haurien justificat l'adjudicació amb fórmules generals; no s'hauria aportat memòria tècnica ni proposta econòmica i no s'hauria lliurat el treball en el termini establert.L'instructor apunta al fet que les memòries presentades pels perceptors de les subvencions són, en diversos casos, "fraudulentes, ja que no són més que meres còpies de documents que poden trobar-se lliurement per internet", segons indica la Unitat de Delinqüència Econòmica (UDEF), amb citació de la URL d'on han estat copiats, o bé coneixements genèrics que poden obtenir-se de diversos manuals.Ressalta que algunes entitats perceptores van ser creades poc abans d'atorgar-se la subvenció directa, i "mancaven de qualsevol tipus d'experiència en cooperació al desenvolupament", i posa d'exemple Voltia Solutions SL.A més, critica que la justificació de la subvenció "és summament deficient o es presenta després de percebre la subvenció íntegra, de tal manera que sembla una mera aparença documental per cobrir el tràmit burocràtic" i que algunes persones van rebre diverses subvencions utilitzant diferents identitats (per exemple, com a persona física i com a entitat sense ànim de lucre), infringint el topall de 18.000 euros per entitat.En la investigació s'ha detectat que els participants que havien d'assistir a activitats d'un projecte a l'estranger viatjaven amb bitllets d'avió els horaris del qual no els permetien arribar-hi o casos on els concernits pel projecte no van participar i ho van fer uns altres.Els investigadors constaten indicis que els tècnics de la Diputació de Barcelona van poder ser pressionats per l'exdirector de Relacions Internacionals de la Diputació Jordi Castells, detingut en l'operació, perquè emetessin informes favorables a l'atorgament de certes subvencions, malgrat el seu dictamen inicial en contra. Així consta en un informe de l'Agència Catalana de Salut incorporat a les actuacions arran d'una denúncia sindical sobre pressions als tècnics de la Diputació de l'oficina de Cooperació, recull el jutge.Aquesta investigació ha estat la base de la macrooperació policial d'aquest dijous, en la qual s'ha detingut 29 persones, entre els quals l'expresident de la Diputació de Barcelona Salvador Esteve; l'alcalde de Tordera, Joan Carles Garcia; l'esmentat Jordi Castells; Víctor Terradellas, president i fundador de la Fundació CATmón i exsecretari de Relacions Internacionals de CDC; el conseller de districte d'ERC a Sants-Montjuïc, Jordi Fexas; així com responsables la Diputació, de Pimec i directius de fundacions, associacions i empreses catalanes.Dins d'aquesta causa, que es troba sota secret de sumari, el magistrat ha acordat la pràctica de 14 entrades i escorcolls en oficines professionals, despatxos, domicilis i empreses ubicades a Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils i Reus, entre d'altres. Entre elles, hi hauria l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, la seu de la Fundació CATmón, l'entitat Igman, la seu de Plataforma Educativa o la Pimec.Fa prop de dos anys, al juny del 2016, membres de la CUP i de la secció sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona van denunciar a l'Oficina d'Antifrau que l'àrea de Relacions Internacionals hauria atorgat subvencions i adjudicat contractes per la via de la concessió directa a empreses afins entre els anys 2012 i 2015. A més, els del departament haurien denunciat un ambient de treball de "terror, tensions psico-socials, amenaces, repressions, maltractaments, mentides o comentaris sexistes".Les organitzacions denunciants van assenyalar aleshores una xifra de més d'un milió d'euros que s'hauria atorgat de forma irregular a empreses "sense experiència en el sector" o que s'havien constituït "poc abans de rebre el fons". La CUP s'ha ratificat aquest dijous en la denúncia i ha insistit que la malversació era "molt flagrant" , mentre que la presidenta actual de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha defensat el seu predecessor en el càrrec Pel que fa a la branca gironina del suposat frau hauria desviat més de 172.000 euros. Són ajudes i contractes signats entre els anys 2012 i 2014 per finançar projectes de cooperació al Marroc, a l'Uruguai i a Costa Rica. El jutjat de Barcelona posa el focus damunt dues entitats i una empresa de la demarcació.En concret, la policia ha fet escorcolls a la seu de Plataforma Educativa i la Fundació Utopia (totes dues situades al mateix edifici del carrer Garrotxa de Girona) i a l'empresa IGFA, amb seu a Les Preses (Garrotxa). Els agents d'investigació han buscat informació concreta sobre tres subvencions i un contracte menor relacionats amb projectes de cooperació, i que porten la signatura de Salvador Esteve o de Joan Carles Garcia.Els dos primers expedients daten del 2012 i el 2014. El primer fa referència a un projecte de cooperació a l'Uruguai, i l'import de l'ajuda és de 35.689,92. La policia assegura que aquesta ajuda va rebre "diversos informes en contra", que la denegaven i, tot i això, la UDEF subratlla que la subvenció va rebre llum verda entre el juliol i l'agost del 2015, tot i que "no constava enlloc que s'hagués remès documentació nova". Pel què fa referència al segon expedient relacionat amb la Fundació Plataforma Educativa, aquest data del novembre del 2012. L'import de la subvenció, de 67.391 euros, s'havia de destinar a un projecte al Marroc. En aquest cas, l'ajuda va rebre "informes favorables de pagament", assenyala la UDEF. En tots dos casos, hi hauria la signatura d'Esteve o altres alts càrrecs.Pel què fa a l'expedient relacionat amb la Fundació Utopia, aquest data del 2014. La subvenció, en aquest cas, va ser de 47.210 euros i s'havia de destinar al "desenvolupament econòmic i social en el marc de la renovació urbana de Médiouna", una ciutat del Marroc. Aquí, l'informe de la UDEF diu que "no consta" que hi hagués un decret d'aprovació de l'ajuda. Però sí un informe favorable per part de la Diputació de Barcelona, "mitjançant el qual la fundació gestionaria el 100% de la subvenció atorgada". Per últim, la policia espanyola fa notar que, al 2015, només es va justificar de manera parcial el destí dels diners.

