VÍDEO Les situacions més còmiques de les pràctiques de cotxe arriben a TV3

TV3 estrena aquest dilluns a la nit Matriculats, la nova aposta de la cadena que mostrarà les peripècies de tot tipus d'alumnes per aconseguir el carnet de conduir. Produït per TV3 amb la col·laboració de Triacom Audiovisual tindrà 13 capítols de 50 minuts en clau d'humor sobre el món de l'autoescola. Amb la coneguda veu d'Òscar Dalmau, el docureality explicarà històries sorprenents amb els alumnes, els professors i els examinadors com a protagonistes.En nou programa se centrarà en el seguiment de diversos alumnes per obtenir el carnet de conduir de diferents tipus de vehicles. L'espectador serà testimoni de primera mà de l'evolució dels alumnes i del seu procés d'aprenentatge, de la relació amb els professors i examinadors, i de les vivències dins i fora del vehicle. Les situacions reals que molts dels que tinguin el carnet de conduir recordaran, es complementaran amb la veu en off de Dalmau, coneguda pels espectadors habituals de TV3, que reforçarà els aspectes més còmics de cada història.Entre els alumnes també hi haurà cares conegudes. Entre els protagonistes de Matriculats hi haurà la influencer gastronòmica Miri Pérez, la sexòloga i col·laboradora de televisió Daniela Blume, l'actriu de Merlí Candela Antón, l'actor de Polònia Sergi Cervera i la youtuber Aretha la Galleta.

