Els testimonis de la pallissa mortal a la discoteca Caribbean de Girona es contradiuen

Els fets que envolten la mort d'un jove als afores de la discoteca Caribbean de Girona la matinada del 31 de gener de 2016 tenen versions contradictòries. Els diferents testimonis que han anat passant per la Secció Tercera de l'Audiència de Girona aquest dijous han donat relats diferents a les preguntes de les parts.D'entrada ha declarat un amic de la víctima que ha assegurat que va marxar de la discoteca amb la seva parella just abans que s'iniciés l'incident. El testimoni, però, no ha pogut corroborar qui va apallissar el seu amic. Una versió que ha compartit la que en aquella època era la companya sentimental del jove. Tant un com l'altre, però, han entrat en contradiccions amb el que van declarar davant de la policia primer, i en fase d'instrucció després. Un fet que ha fet notar l'advocat d'un dels acusats Sergi Noguero.Després ha estat el torn de qui era company de pis de la víctima. En aquest cas, el testimoni, que ha respost per videoconferència, sí que ha confirmat que els dos encausats van ser els responsables de propinar les puntades de peu i els cops de puny al mort. "Quan vaig arribar vaig veure un noi amb gorra i un altre jove que estaven estomacant el meu company", ha concretat.El testimoni ha reconegut que "pot ser que el de la gorra s'apartés abans que l'altre", però aquest és un aspecte que no ha pogut confirmar al 100%. El jove ha explicat que va intentar defensar el seu amic dels cops que rebia, però que no va poder fer-ho perquè una de les noies que acompanyava el grup el va agafar de la camisa.A preguntes del fiscal, Víctor Pillado, el testimoni ha revelat que la pallissa es va acabar un cop van venir diversos cotxes patrulla dels Mossos d'Esquadra, que van arribar "just després" que ho fes personal de seguretat de la discoteca Caribbean.En relació a si sabia o no que la víctima havia sortit de casa amb un ganivet, el testimoni ha dit que no, i que el seu company de pis "no era una persona de barallar-se". El noi ha concretat que va veure l'arma blanca més tard i considera que els acusats "no anaven borratxos", però ha reconegut que un dels joves semblava "fora de si".Un cop ha conclòs la declaració d'aquest testimoni, ha estat el torn de l'home amb qui la víctima havia contret un deute relacionat amb les drogues. El declarant, però, ha contradit tots els seus predecessors i ha negat que la víctima li recriminés la droga que li havia demanat. "Una setmana abans em va dir si podia aconseguir un gram de cocaïna, jo li vaig dir que no en venia", ha apuntat. De fet, l'home assegura que el dia dels que va passar tot plegat no s'hi va discutir –com sí que afirmen altres testimonis. "Només ens vam veure un moment i va ser per demanar-me perdó per haver reclamat sense sentit", ha reblat.El declarant també ha admès que quan es va iniciar l'incident ell va aturar un dels joves que pretenia ajudar la víctima, però ha negat que anés fins a la zona on es va acabar produint la pallissa. "Em vaig quedar a la discoteca amb un altre membre de seguretat i no vaig anar cap on va passar". Tot i això, sí que ha pogut confirmar que va veure com la víctima feia un talla al llavi d'un dels acusats amb el ganivet.Tots els testimonis han estat d'acord en assenyalar la cocaïna i els 50 euros com el motiu del conflicte. Ara bé, les discrepàncies han tornat a fer-se evidents en quin moment es va produir l'inici del deute. La majoria han relatat que va ser un parell de setmanes abans quan la víctima es va sentir estafada, ja que va pagar 50 euros per un gram de cocaïna que mai va rebre, i que era un encàrrec d'un amic brasiler.El company de pis del mort, però, ha assegurat que no hi va haver mai cap trobada prèvia, i que tot plegat va passar la matinada del 31 de gener. Quan el fiscal li ha preguntat per què l'amic del Brasil no anava a comprar ell sol la droga si estaven tots al mateix lloc, el jove ha reconegut que "no ho va entendre mai".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)