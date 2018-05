El jutge decreta presó provisional sense fiança per a Zaplana

El jutge ha decretat presó provisional sense fiança per a l'exministre del PP i expresident de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana, segons han informat diversos mitjans. Ha acceptat així la petició de la Fiscalia Anticorrupció, que dimecres ja havia fet la petició de presó incondicional comunicada i sense fiança al jutjat d'instrucció número 8 de València i, segons fonts judicials, serà traslladat a la presó de Picassent (Horta Sud).Zaplana va ser detingut aquest dimecres per un presumpte delicte de suborn, desviament de fons, malversacoó i blanqueig de capitals i aquest dijous havia passat a disposició judicial, tot i que s'ha negat a declarar. Els seus advocats havien demanat que quedés en llibertat, apel·lant a la leucèmia que té diagnosticada, però aquest argument no ha estat suficient.Per contra, el jutge ha deixat en llibertat amb mesures cautelars els empresaris Vicente i José Cotino, nebots de l'expresident dels Corts, Juan Cotino - també investigat-, que hauran de comparèixer setmanalment al jutjat. També han passat a disposició judicial els altres detinguts, entre els que hi ha l'exdirigent de l'Agència Valenciana de Turisme Joaquín Barceló i l'excap de gabinet de Zaplana al Govern valencià, Juan Francisco García.A banda de ser arrestat, els agents van registrar el domicili de Zaplana, que va poder estar-hi present. Pel que fa el PP, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, va afirmar que la detenció de l'exministre era un fet "greu" i va subratllar que, encara que porti més de 10 anys fora del PP en termes de càrrec públic, el partit prenia la decisió de suspendre'l de militància.La Guardia Civil acusa Zaplana de blanquejar diner negre procedent de l'estranger, dipositat majoritariàriament en paradisos fiscals. Aquest diner hauria sorgit de comissions obtingudes per adjudicacions de contractes que es van concedir de forma irregular.Zaplana va ser president de la Generalitat Valenciana des del 1995 fins a l'estiu del 2002, quan el president del govern espanyol d'aleshores, José María Aznar, el va nomenar ministre de Treball i Assumptes Socials, una cartera que va ocupar prop de dos anys. Posteriorment, va passar a ocupar el càrrec de portaveu del PP al Congrés dels Diputats a l'oposició i al 2008 es va retirar de la política.

