Policies de tot Catalunya es formen a ​Sabadell per aprendre a fer volar drons

Agents de policia formant-se a Sabadell. Foto: Juanma Peláez

Una vintena d’agents de policies i detectius privats de tot Catalunya han participat aquesta setmana en el procés de formació i examinació per a obtenir el títol de pilot de dron a Sabadell, que els permetrà poder volar aquests aparells per a dur a terme tasques de seguretat i vigilància. Les lliçons i els exàmens teòrics s’han fet a la comissaria de la Policia Municipal, a les instal·lacions de Can Marcet, mentre que la pràctica s’ha fet al camp de futbol i rugbi de La Roureda.Segons ha pogut saber, el curs de formació l’ha impulsat la International Police Association (IPA) a través de la delegació a Sabadell. Entre els participants hi ha hagut agents de cossos de policia local de municipis com Sabadell o Roda de Berà, però també agents dels Mossos d’Esquadra d’àrees com Girona, a més de dos detectius privats. El curs compta de 54 hores de formació en línia, a més de 5 hores presencials a la comissaria, i una hora i quart de pràctica de vol per a cada dos alumnes.El resultat del procés permet adquirir el títol oficial de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), fet pel qual també cal superar un examen mèdic, que en aquest cas s’ha fet a l’Aeroport de Sabadell. Amb el títol, poden fer vols de fins a 500 metres de distància amb contacte visual directe, o de 1.000 en cas que hi hagi observadors.L’ús d’aquests aparells per als cossos de seguretat obre la porta a tenir control d'un espai des de l’aire, ja sigui en concentracions de persones com manifestacions, però també controlar el trànsit o edificis. Per a volar, els cossos de seguretat ho han de comunicar a la torre de control de l’Aeroport de Sabadell, donat que la ciutat es troba dintre de la seva àrea d’influència.El proper curs de formació, que té un cost per a socis de l’IPA de 450 euros i de 500 si no s’és soci, es durà a terme el proper mes d’octubre.

