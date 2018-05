La policia espanyola s'endú factures d'una empresa de les Preses en la macrooperació de la UDEF

Als volts del migdia d'aquest dijous, 24 de maig, en el marc de la macrrooperació de la UDEF que s'ha iniciat arreu de Catalunya , dues furgonetes de la Policia Nacional –que havien estacionat ben de matí a la Solfa, a l'entrada d'Olot– s'han presentat a les portes de la empresa IGFA (Instal·lacions, Gestió, Formació i Assessorament SA), al polígon industrial de les Preses, per reclamar i endur-se un seguit de reports i factures relacionats amb un projecte encarregat a la Diputació de Barcelona sobre recollida d'escombraries per a països de Sud-Amèrica, tal com ha confirmat a NacióGarrotxa el gerent i soci de l'empresa, Josep Anfruns.Fa al cas que aquesta empresa, durant l'operació que es va fer el 21 d'octubre de 2015 —el mateix dia que la Guàrdia Civil va escorcollar la seu central de Convergència i va detenir el seu administrador, Andreu Viloca— també va ser investigada. A l'Ajuntament d'Olot la Guàrdia Civil va demanar al secretari municipal que els lliurés l'expedient de la concessió del servei de recollida i selecció d'escombraries que el consistori va adjudicar el 2011 a la unió temporal d'empreses (UTE) formada per IGFA i Urbaser, una operació que havia iniciat l’anterior equip de govern, del PSC, i que va culminar l’encara actual, de Convergència.Les indagacions posaven en relació l’adjudicació del servei de recollida d’escombraries i neteja viària d’Olot, adjudicada el 29 d’agost de 2011 a la UTE IGFA-Urbaser, amb una sèrie de reunions entre Viloca i Jordi Duran Vall-Llosera, directiu d’Urbaser a Catalunya, i una donació a la Fundació Fòrum Barcelona, vinculada a Convergència. Segons aquestes investigacions, Viloca i Duran es van veure l’endemà de l’anunci de la licitació i el mateix dia que s’aprovava el preacord per a concedir-la a la UTE IGFA-Urbaser. Un dia després, la fundació del grup ACS, de Florentino Pérez, propietari d’Urbaser, ingressava 60.000 euros a la Fundació Fòrum Barcelona.La Guàrdia Civil va detenir un directiu d'Urbaser, una corporació del grup ACS, que presideix Florentino Pérez; però no va interrogar ningú de l'empresa IGFA, que feia uns mesos s'havia vist esquitxada pel cas del desviament de les ajudes de cooperació de la Diputació de Barcelona. Per una banda, doncs, la Fiscalia Anticorrupció i el Jutjat d'Instrucció número 1 del Vendrell, en el marc del cas del 3% sobre el presumpte finançament il·legal de Convergència, investigava el contracte d'escombraries d'Olot i, per l'altra, els grups de l'oposició a la Diputació de Barcelona estiraven el fil de les ajudes a la cooperació que suposadament es van desviar a un grup d'empreses, entre les quals també apareixia IGFA.IGFA es dedica a la gestió integral de residus i entre els seus objectius socials declarats també hi ha el transport, l'administració de finques i la consultoria. Té quatre socis-consellers delegats: Josep Garriga Molins, Josep Anfruns, Josep Santandreu (vicepresident) i Francesc Xavier Masip (president).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)