Catalunya en Comú estrenarà nova seu al Portal de l'Àngel

Catalunya en Comú ha complert el seu primer any d'existència amb reptes clau per davant: des del seu desplegament territorial amb la mirada posada a les eleccions municipals del 2019 fins a la renovació de la seva cúpula, procés pel qual Xavier Domènech ha encarregat a Marc Parés el disseny de la candidatura . Segons ha pogut saber, l'executiva també ha aprovat la ubicació de la seva nova seu, a la segona planta del número 42 del Portal de l'Àngel, on abans hi havia el Partit Comunista de Catalunya. La mudança està prevista per abans de les vacances d'estiu.El local on s'instal·larà el partit liderat per Domènech té uns 250 metres quadrats i és propietat de Comunistes de Catalunya, a qui Catalunya en Comú pagarà un lloguer per ser-hi. Els comuns s'hi traslladaran un cop hagin condicionat la seu a les necessitats del partit. Les modificacions consistiran, bàsicament, en fer-hi una sala de premsa.Fins ara, Catalunya en Comú ha compartit local amb Barcelona en Comú, que té la seu al carrer Marina 131 des de fa menys d'un any i mig. També ha utilitzat l'edifici d'ICV per reunir-se i fer jornades de treball. Amb tot, l'executiva del partit ha apostat per disposar d'una seu pròpia. Els ecosocialistes arrosseguen pel local del Passatge del Rellotge un deute de més de 10 milions d'euros, motiu pel qual estudien llogar-lo o vendre'l.La nova seu al Portal de l'Àngel permetrà a la formació de Domènech comptar amb un espai cèntric i ben connectat tant amb el Parlament com amb l'Ajuntament de Barcelona que contribuirà a reforçar la seva identitat com a partit a escala nacional.La direcció de Catalunya en Comú ha arribat a la conclusió que aquesta etapa de consolidació que volen afrontar no només passa per enfortir l'estructura organitzativa sinó també per disposar d'aquesta seu amb segell propi que ha d'acollir el que reivindiquen com a la nova identitat fruit de la suma d'actors. La mudança es produirà en paral·lel al seu assentament al Parlament i en ple procés de renovació dels càrrecs de la direcció per arrencar el pròxim curs amb aquestes carpetes ja tancades.

