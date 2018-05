La Fiscalia vol accelerar l'entrada a presó dels condemnats pel cas Gürtel

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat accelerar la vista de mesures cautelars, en què té previst reclamar l'ingrés a la presó d'alguns dels condemnats en el judici del cas Gürtel, on consta l'extresorer del PP Luis Bárcenas, i el cap de la trama, Francisco Correa. Aquests dos s'enfronten a penes de 33 i 51 anys de presó, respectivament, i també demana presó per a Pablo Crespo, entre d'altres, a qui condemna a 37 anys i mig.El Ministeri Fiscal ha emès aquesta petició a partir d'una nota on informa que aquesta vista afectarà 16 dels 27 condemnats. A més de Correa, Bárcenas i Crespo, el fiscal sol·licita la compareixença de l'alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; l'exalcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda: l'exviceconseller madrileny, Carlos Clemente, l'exdiputat, Jesús Merino; l'exconseller madrileny, Alberto López Viejo; l'exregidor de Majadahonda Juan José Moreno; l'exregidor d'Estepona Ricardo Galeote; la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias; l'exdona de Correa Carmen Rodríguez Quijano, i la dona de López Viejo, Teresa Gabarra.En una vista més breu, el tribunal també demana que compareguin l'administradora d'empreses de Gürtel, Isabel Jordán; el testaferro de la xarxa Antonio Villaverde; el testaferro de Bárcenas Iván Yanes; l'exasessor de López Viejo Pedro Rodríguez Pendás, i el comptable de la trama José Luís Izquierdo.

