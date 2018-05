​El Síndic demana a l'Ajuntament de l'Ametlla que estudiï suspendre la consulta sobre el topless

El Síndic de Greuges ha demanat a l’ Ajuntament de l’Ametlla del Vallès que es plantegi la possibilitat de no fer la consulta sobre si es permet o no fer topless a les piscina municipal . Tot i això, el consistori tirarà endavant la mesura i, finalment, aquest divendres s’obrirà el període de votacions, que s’allargarà fins el 10 de juny.El comunicat del Síndic està signat per l’adjunt general, Jaume Saura, i s’hi afirma que s’han adreçat a l’ajuntament: “En l’àmbit d’una possible discriminació de les dones i d’una presumpta vulneració de l’exercici del dret a la llibertat, he sol·licitat que es valori la suspensió de la consulta”, precisa. Saura també explica que ha traslladat la queixa de les favorables a poder anar destapades, Mugrons Lliures, a l’Institut Català de les Dones.La regidora de Comunicació, Dolors Ferrer, ha explicat al NacióGranollers que estan preparant una resposta a la demanda del Síndic, però que tiraran endavant aquest referèndum: “Hi ha gent a favor de fer topless, però també veïns que ens han mostrat la seva disconformitat amb què es pugui fer. Tots han de poder opinar”, ha destacat.

