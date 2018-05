L'Audiència Nacional qüestiona el testimoni de Rajoy sobre la caixa B del PP

L'Audiència Nacional ha fet pública aquest dijous la sentència del cas Gürtel i ha qüestionat la "credibilitat" del testimoni que el president del govern espanyol i del PP, Mariano Rajoy, va donar durant el judici de la Gürtel sobre la suposada caixa B de la formació. L'alt tribunal no veu "versemblant" la seva declaració, i considera la "credibilitat" del seu testimoni.Durant el judici, Rajoy va negar que s'haguessin realitzat pagaments en B a l'extresorer i condemnat a 33 anys Luís Bárcenas, tot i que hi ha diversos testimonis que van reconèixer aquests cobraments, l'existència d'una caixa B i els anomenats "papers de Bárcenas", on queden acreditats moviments dineraris entre les societats de Correa i el Partit Popular. D'aquesta manera, el tribunal dona suport a la versió de la Fiscalia: "En paraules del Ministeri Fiscal, no són prou creïbles aquests testimonis per rebatre la contundent prova".A banda, el PP ha emès un comunicat on anuncia que recorrerà la sentència de l’Audiència Nacional que condemna la formació a pagar 245.000 euros com a responsable a títol lucratiu de la trama Gürtel . Sobre la resolució, el PP diu que “respecta” però que “no comparteix” on es considera que el partit és “responsable civil com a partícip a títol lucratiu”, ja que desconeixien els fets.Els populars destaquen que la formació “en cap moment ha estat imputada ni processada” per aquest fets, i recorden que les qüestions que s’han jutjat “se circumscriuen a les eleccions municipals de 2003 als ajuntaments de Pozuelo de Alarcón i Majadahonda” que són “dues localitats madrilenyes dels més de 8.000 ajuntaments que hi ha a Espanya”. En aquest sentit, la direcció del partit s’excusa pel fet que “el PP nacional no pot conèixer les despeses extracomptables en què incorri algun candidat a títol individual”.“El PP en cap cas coneixia els fets”, sosté el comunicat, i la condemna l’obliga a “restituir els efectes del delicte de terceres persones” com són “els exalcaldes de Pozuelo i Majadahonda”. En aquest sentit, el comunicat sosté que el PP “a complert i compleix el seu compromís en la lluita contra la corrupció” com ho demostra el fet que “cap dels condemnats per aquest procés està encara al partit”. “Cap membre de la direcció actual o de direccions passades ha estat imputat en aquesta causa, i alguns van anar al judici com a testimonis, fet que acredita una absoluta manca de responsabilitat en els fets jutjats”, conclou.

