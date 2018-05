La CUP denuncia que la malversació a la Diputació de Barcelona era «molt flagrant»

Un dels elements que van conduir a la macrooperació de la UDEF d'aquest dijous contra la Diputació de Barcelona va ser una denúncia conjunta de la CUP i la CGT a l'Oficina Antifrau en relació a les subvencions de l'àrea de cooperació d'aquest ens, el juny de 2016. Unes crítiques que han ratificat aquest migdia representants de les dues organitzacions, que han insistit que la mala gestió dels recursos d'aquest departament era "molt flagrant".La regidora de Barcelona i diputada provincial de la CUP Maria Rovira ha lamentat que, quan va entrar la formació a la Diputació ja sabia que seria una "administració opaca i una menjadora dels partits", on no hi havia "ni un pam de net", motiu pel qual es fixaven l'objectiu de posar "llums i taquígrafs" sobre un ens que "havia generat una xarxa clientelar".Per això, van treballar colze a colze amb la secció sindical de la CGT, que ja havia identificat irregularitats a l'àrea de cooperació. Així, Rovira ha celebrat que s'investigui aquesta qüestió, però ha denunciat que "els tempos no són casuals" i la macrooperació vol "tapar les diferències sentències de corrupció contra el PP", en referència a la sentència del cas Gürtel, feta pública aquest mateix dijous . Per això, la diputada ha avisat que no es pot "usar l'independentisme per tapar la corrupció ni usar la corrupció per atacar el conjunt de l'independentisme".Rovira ha posat com a exemple d'irregularitats el fet que les quantitats que es destinaven a viatges, hotels o altres àmbits "no estaven justificades correctament". Així, opina que la malversació "era molt flagrant", especialment en l'àrea de cooperació i relacions internacionals.Josep Garvia, de la CGT ha recordat que les seves investigacions es remunten al 2014, quan es dona una "situació de situació d'assetjaments laborals per part dels caps", al final mandat de Salvador Esteve com a president de l'ens -qui també ha estat detingut en l'actuació policial-. Un fet que va motivar una "avaluació de riscos psicosocials que va detectar assetjament laboral estructural de la direcció de relacions internacionals", motiu pel qual "la Diputació va facilitar sortida dels caps i va iniciar un expedient reservat intern".En paral·lel, el sindicat va detectar també "un seguit d'irregularitats en relació a les subvencions de la direcció [de relacions internacional]" que va desembocar en una denúncia conjunta amb la CUP a l'Oficina Antifrau. Aquest organisme va certificar que "els fets eren investigables" i, de fet, va notificar que "els mateixos fets ja estaven sent investigats en seu judicial per denúncies de particulars" i que el frau podria elevar-se a més de dos milions d'euros.En tot cas, Eulàlia Ribó, de la secció sindical de la CGT a la Diputació, ha mostrat l'"absolut respecte a la presumpció d'innocència als treballadors retinguts" i, en concret, ha citat el cas "d'una treballadora amb responsabilitats que va entrar de manera molt posterior als fets". Es tractaria previsiblement de l'actual cap de l'oficina de Cooperació al Desenvolupament, Guadalupe Moreno, qui va accedir al càrrec el 2016 i, tot i això, ha estat detinguda quan anava a portar els fills a l'escola bressol.Ribó també ha lamentat que "no és casual que [la macrooperació] es faci durant la sentència de la Gürtel, igual que el diputat de la CUP Vidal Aragonès, qui ha demanat -citant un tuit de Rovira-, "que la guerra bruta no tapi la corrupció i que la corrupció no tapi la guerra bruta". Pel que fa a la Gürtel, destaca que "fins i tot s'arriba a condemnar el PP com a partícip a títol lucratiu", evidenciant que "el PP es lucra de la corrupció i es finança a través de la corrupció"."No pot ser que la força política que governa l'Estat tingui més de 800 processats", ha insistit, i ha afegit que, "en qualsevol altre lloc d'Europa, seria considerat una banda criminal". Per això, ha denunciat l'"oportunisme que s'hagin usat dues idees sense relació" durant les primeres hores de l'actuació policial, que alguns mitjans i dirigents unionistes han vinculat amb el procés, intentant lligar "les irregularitats a la Diputació amb malversació i el procés independentista a Catalunya".

