L'Audiència Nacional ordena la detenció nacional i internacional de Valtònyc

Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la carcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie. — Josep V. 🎗️ (@valtonyc) May 23, 2018

L'Audiència Nacional espanyola ha emès una ordre de detenció nacional, europea i internacional contra el raper Valtònyc, que aquest dijous havia d'entrar a la presó. Les informacions apuntaven que el mallorquí va marxar de l'Estat fa uns deu dies i que s'havia establert a Bèlgica, des d'on preparava la defensa en llibertat.Tot i això, avui, el grup de suport a Valtònyc desconeix si el raper és a Bèlgica . Així ho ha admès Mulay Embarek, que ha assegurat des del Parlament Europeu que l'entorn proper del cantant, entre els quals se situen els membres del grup de suport, no sap res d'ell des de fa tres setmanes. "Nosaltres no en sabem res, fa tres setmanes que no sabem res, si és viu o és mort", ha insistit Embarek aquest dijous, el dia que finalitza el termini perquè ingressi en un centre penitenciari a Espanya. "En el cas que ell hagi triat l'exili nosaltres seguirem avançant, l'exili no és una rendició, és seguir la lluita", ha afegit amb un missatge dirigit a Valtonyc: "Siguis on siguis, continua resistint".El termini de 10 dies de l'Audiència Nacional perquè Valtonyc entrés a la presó vencia aquest dijous. Aquest dimecres, però, el raper avisava l'Estat que "no ho posarà tan fàcil": "Desobeir és legítim i obligació en aquest estat feixista", ha deixat clar, i ha assegurat que "Espanya farà el ridícul un altre cop".L'ingrés a presó del raper mallorquí es va confirmar fa unes setmanes, quan el Tribunal Constitucional va tombar l'últim recurs que Josep Miquel Arenas havia presentat contra la sentència de l'Audiència -ratificada pel Tribunal Suprem-, que el condemnava a tres anys i mig per injúries a la corona i enaltiment del terrorisme, a més d'amenaces pel contingut de les seves cançons. De fet, l'alt tribunal espanyol ni tan sols va debatre el seu recurs, sinó que d'entrada va refusar admetre'l a tràmit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)