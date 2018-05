​Barcelona redueix les guinguetes i gandules a les platges per lluitar contra la saturació

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest dijous la seva proposta per fer front a l'elevat grau de saturació a les platges de la ciutat. D'aquesta manera, s'ha impulsat la reducció "intensa" de l'ocupació permanent a la sorra amb la disminució del servei de guinguetes, gandules i para-sols, especialment a les platges que indicaven que tenien un major grau de saturació, com la de Sant Sebastià i la de Sant Miquel. S'ha reduït el nombre de guinguetes un 25%, el servei de para-sols en un 75% i la presència de gandules en un 50%.Frederic Ximeno, comissionat d'Ecologia, ha explicat que aquesta nova mesura "facilita la mobilitat i potencia l'ús col·lectiu de la platja". En comparació amb l'any 2016, l'espai disponible a les platges com Sant Sebastià i Sant Miquel ha augmentat "considerablement".La platja de Sant Sebastià ha passat de tenir un 11,9% de la seva sorra ocupada per serveis el 2016, a un 3,36% el 2018. Una de les altres mesures que l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat per lluitar contra la saturació a les platges ha sigut l'ordenació i dinamització del desenvolupament d'activitats nàutiques i esportives d'aigua.Així mateix, s'ha habilitat un nou canal de sortida d'embarcacions a la Barceloneta. A més, les activitats esportives de vòlei platja que se celebraven durant la temporada de bany, es realitzaran fora de la temporada alta, d'octubre fins a Setmana Santa.L'Ajuntament de Barcelona ha impulsat un nou model de gestió de les platges de la ciutat per coordinar i fer un millor seguiment de la seva gestió. Aquest model ha impulsat la creació de la Taula Tècnica de Platges, amb la finalitat principal d'elaborar un Pla d'Acció de Platges 2018 que recull 77 accions, 39 de les quals s'implementaran durant la temporada de bany, del març al setembre.Les accions s'orienten a la redefinició de l'ocupació dels serveis actuals a causa del "progressiu" grau de saturació de les platges, promoure els usos propis del litoral, donar uns serveis de qualitat i considerar i transmetre que les platges són un espai natural de la ciutat.L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat una sèrie d'accions per contribuir a la protecció de les platges de la ciutat com a espai natural. Una d'elles és la instal·lació d'una nova senyalització que inclourà informació sobre l'ecosistema marí i bones pràctiques per reduir la contaminació marina i també s'ha protegit l'illa artificial de l'espigó del Bogatell amb boies per protegir el Corb Marí Emplomallat. Finalment, a partir de l'1 de juny, les guinguetes de les platges utilitzaran gots reutilitzables, acostant l'estratègia del residu zero a les platges.Barcelona iniciarà la temporada alta de bany aquest dissabte 26 de maig. Altres novetats que inclourà aquest inici de temporada seran la dotació de més equipaments per garantir l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda, com lavabos i dutxes adaptades, senyalització i informació visual i tàctil i reserves d'aparcament.Per altra banda, es reforçaran també les tasques de neteja de la sorra a les platges, que implicarà un augment de les brigades en tres torns i la quintuplicació del nombre de papereres a la sorra. A més, les tasques de neteja de la superfície del mar també s'activaran amb tres embarcacions, però inclouran una brigada de 3 operaris de neteja manual perquè molts dels residus arriben a llocs on les embarcacions no poden accedir.L'Ajuntament de Barcelona ha consolidat durant la temporada alta de bany un espai d'accés de ciutadans amb gossos a la platja de Llevant. Aquest disposarà d'un aforament limitat a 100 gossos "degudament identificats".

