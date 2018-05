El Suprem rebutja incloure Jové i Salvadó a la causa per rebel·lió

El jutge Llarena ha rebutjat incloure a la causa contra la cúpula del procés Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, en no veure indicis de rebel·lió. El Suprem respon així a la petició que li havia fet el jutjat d'instrucció 13 de Barcelona, que investiga l'1-O.Llarena justifica la rebel·lió per la "violència" viscuda a la seu de la conselleria d'Economia el dia 20 de setembre i pels fets de l'1 d'octubre. Els primers fets, diu, van permetre "imaginar-se el risc que futures mobilitzacions poguessin acabar amb episodis violents". Aquesta va ser, avisa el jutge, la situació que es va constatar més endavant durant el referèndum.Sobre Salvadó i Jove, precisa el magistrat, no hi ha proves que permetin sostenir que la seva aportació es produís "amb la coneixença que s'instrumentalitzarien alçaments ciutadans violents" per avançar cap a la independència. Per això, diu, no hi ha indicis que justifiquin la seva responsabilitat per un delicte pluripersonal de rebel·lió, i també descarta el seu processament per un delicte de malversació de fons públics.

