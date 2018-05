Conesa defensa Salvador Esteve: «Mai s'ha posat ni un euro a la butxaca»

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha fet una defensa encesa de Salvador Esteve, el seu antecessor en el càrrec i detingut momentàniament aquest dijous en el marc d'una macrooperació policial vinculada a una trama contra el presumpte desviament de fons públics per part de l'ens supramunicipal. "Hem de celebrar que el Esteve està en llibertat. Mai s'ha posat ni un duro a la butxaca", ha recalcat Conesa en una compareixença des de l'edifici de Can Serra acompanyada per l'equip de govern."Els vull dir que ens envaeix una situació d'indefensió. Aquesta institució era la darrera en assabentar-se que tindríem aquests escorcolls. Des que va ser requerida pel jutjat 1 sobre una sèrie d'expedients, feia més d'un any que no teníem cap requeriment", ha ressaltat la presidenta de la Diputació i alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, que ha indicat que hi ha dos escorcolls en marxa i que no poden concretar les xifres de detinguts.Cap al final de la intervenció, Conesa no ha volgut passar per alt la coincidència entre els escorcolls policials a la Diputació i la sentència del cas Gürtel , que condemna el PP i el seu extresorer, Luis Bárcenas. "Ens sorprèn moltíssim que l'actuació que s'ha deslegat amb una quantitat desmesurada de policies de manera desmesurada hagi estat just el dia de la sentència de la Gürtel. Posa en evidència la corrupció del partit més important de l'Estat", ha recalcat la presidenta de la Diputació.

