Mil joves, una plaça i un sol repte: l'«escape room» més ambiciós del país arriba a Manresa

L'àvia Pepita, una historiadora manresana jubilada, està preocupada perquè veu que ningú recorda el motiu pel qual els carrers es diuen com es diuen. Disposada a posar remei a aquesta situació d'amnèsia col·lectiva, i amb la voluntat d'evitar que la memòria històrica de la ciutat que l'ha vist créixer caigui en l'oblit, decideix demanar ajuda als joves manresans. Vol saber qui hi ha, darrere de tot això: és un complot contra la ciutat? és cosa de màgia? és una malaltia estranya que està afectant tot el teixit demogràfic? La seva única esperança seran els joves, que tindran seixanta minuts per aconseguir esbrinar per què el passat de la ciutat s'està perdent.Aquest és l'argument de la història del macroescape que l'empresa Cocolisto, a petició de l'Ajuntament de Manresa, ha construït en motiu de la capitalitat cultural que enguany ostenta la ciutat. Des del consistori s'han organitzat múltiples activitats en motiu d'aquesta designació, "però ens trobàvem que no n'hi havia cap concebuda especialment per als joves", comenta Anna Crespo, regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament. És per aquest motiu, i amb la voluntat d'interpel·lar aquest col·lectiu ciutadà perquè participi de les propostes emmarcades dins del nomenament de Manresa com a Capital de la Cultura Catalana, que el govern ha decidit tirar endavant aquesta iniciativa sense precedents.Sota el lideratge de Cocolisto, el macroescape de Manresa tindrà les mateixes característiques que els escape room. Això vol dir, doncs, que els participants, fent servir l'enginy, hauran de resoldre, en un temps determinat, un enigma. Si bé, però, els tradicionals escape room es fan en habitacions tancades i amb grups reduïts de gent, aquest es durà a terme a l'aire lliure -a la plaça Major- i hi podran participar un miler de persones d'entre 14 i 35 anys."El joc serà una experiència que cadascú viurà mentre s'ho passa bé i coneix coses noves", exposa Ivan Tàpia, fundador de Cocolisto, tot afegint que l'atractiu d'aquest macroescape rau en el fet que "serà una experiència col·lectiva, perquè tothom formarà part del mateix equip".La dinàmica, doncs, està concebuda perquè tots els participants conformin un sol equip. Dins d'aquest gran equip, però, hi haurà petits grups de 3, 4 o 5 persones que tindran un kit de joc que hauran d'anar resolent. Com? Doncs buscant la informació que els falta i que altres grups tindran. "Això vol dir que els equips hauran de parlar entre ells per aconseguir resoldre els seus misteris i, així, poder acabar traient l'entrellat del joc", comenta Tapia.L'escenari del macroescape serà la plaça Major. Allà hi haurà sis espais de joc independents amb persones amb les quals els participants hauran d'interactuar. A banda, voltant per la zona hi haurà uns quants serenos -els responsables que antigament rondaven de nit pels carrers de la ciutat per vigilar que tot estigués en ordre- que també ajudaran a la resolució del misteri.L'objectiu de l'organització és arribar al miler de participants. "Si s'arriba a assolir aquesta xifra, serà la macroescape més gran que s'hagi fet" al país, exclama de Cocolisto, que detalla que a Japó "s'han dut a terme experiències semblants". En aquest sentit, Tapia remarca que "portar a terme un joc d'aquestes característiques porta un treball d'entre tres i quatre mesos" i que "cada joc és exclusiu, ja que tracta de coses concretes de cada espai on es realitza". De fet, Cocolisto ha estat l'empresa encarregada d'idear els escape room del Museu Agbar de les Aigües, el del CosmoCaixa o el de la Fundació Alícia. La darrera novetat lúdica que ha tret la companyia ha estat "Vinigma", un escape room dins d'una ampolla de vi.Per participar en el joc, que donarà a conèixer curiositats i aprofundirà en la història de la ciutat de Manresa, no cal tenir coneixements previs del passat de la ciutat; tot el que cal saber s'haurà de descobrir mentre avanci la partida.El macroescape de Manresa tindrà lloc el dissabte 16 de juny i començarà a les vuit del vespre. Els interessats a prendre-hi part hauran de participar-hi en equips de 3, 4 o 5 persones. També hi ha la possibilitat d'inscriure-s'hi individualment i, abans de començar, es faran els grups pertinents. Per als menors d'edat serà necessari una l'autorització. Les inscripcions són gratuïtes i es poden formalitzar a través d' aquest enllaç

