El grup de suport a Valtònyc desconeix si és a Bèlgica i diuen que no saben «res» d'ell

El grup de suport a Valtònyc desconeix si el raper és a Bèlgica. Així ho ha admès Mulay Embarek, un dels membres, després que dimecres alguns mitjans publiquessin que havia marxat a l'estranger. Embarek ha assegurat des del Parlament Europeu que l'entorn proper del cantant, entre els quals se situen els membres del grup de suport, no sap res d'ell des de fa tres setmanes. "Nosaltres no en sabem res, fa tres setmanes que no sabem res, si és viu o és mort", ha insistit Embarek aquest dijous, el dia que finalitza el termini perquè ingressi en un centre penitenciari a Espanya. "En el cas que ell hagi triat l'exili nosaltres seguirem avançant, l'exili no és una rendició, és seguir la lluita", ha afegit amb un missatge dirigit a Valtonyc: "Siguis on siguis, continua resistint".Per la seva banda, el raper Pablo Hasel ha confirmat en roda de premsa des de l'Eurocambra que ell no té intencions de marxar a l'estranger. "La decisió que jo he pres és la de resistir des de l’estat espanyol, des dels carrers o des de la presó",ha dit. Hasel també ha expressat que, en cas que Valtònyc hagi optat per evitar la presó, respecta "profundament" la decisió. Qui també ha assistit a l'esdeveniment ha estat el conseller de Cultura destituït pel 155, Lluís Puig, que Quim Torra vol restituir.Membres del grup de suport a Valtònyc, el raper Pablo Hasel, periodistes i eurodiputats han denunciat durant una jornada a Brussel·les els "atacs" a la llibertat d'expressió a l'Estat. "La injustícia espanyola no ens ha permès avui que Valtònyc estigués aquí", ha dit Ariadna Suari, del grup de suport. "Per què una cançó de rap pot suposar presó a Europa l'any 2018?", s'ha demanat Suari, que ha denunciat que "la forma en què entén la llibertat artística l'estat espanyol és més pròpia d'una dictadura".Per la seva banda, el raper Pablo Hasel ha reblat que "és mentida" que en qualsevol altre país europeu també hauria estat condemnat, com ha explicat que va dir-li la fiscal espanyola en el seu cas. "Si volem trobar un país on es condemni a les persones pel seu art ens n'hem d'anar a Turquia", ha assenyalat destacant que el judici "és una farsa". "No és que a l'estat espanyol la llibertat estigui en risc, és que no n'hi ha", ha afegit. Així ho han reivindicat en un acte que han organitzat els eurodiputats d'Esquerra Jordi Solé i Josep Maria-Terricabras i la del BNG Ana Miranda.A l'inici de l'acte l'europarlamentària gallega ha recordat que hi ha "presos polítics" mentre que Solé ha parlat de "derives preocupants" en alguns estats membre i "situacions anòmales que no haurien de tenir lloc". Per la seva banda, Terricabras ha assegurat que "sempre" defensaran la llibertat d'expressió. La també eurodiputada Barbara Spinelli ha demanat una definició més "precisa" de què és el discurs de l'odi.La jornada també ha comptat, entre altres, amb la periodista Beatriz Talegón, l'escriptor Suso de Toro o el corresponsal de Libération a Brussel·les Jean Quatremer. Talegón ha criticat la popularment anomenada "Llei mordassa" i "l'excessiu ús de dret penal" així com "el debilitament" de la separació de poders a l'Estat. "La manca de llibertat d'expressió és un símptoma d'una falta de democràcia claríssima", ha dit Suso de Toro. "Això, Europa, és avui el Regne d'Espanya", ha sentenciat l'escriptor.En la taula de ponents centrada en les xarxes, el Youtuber Alex Garcia, investigat per "enaltiment del terrorisme" pels vídeos al canal conegut com Resistencia Films, ha explicat el seu cas. "Ens pensem que és alguna cosa nova però l'absència de llibertat política ve del 1939". "La transició va ser l'última maniobra del feixisme per agafar-se al poder", ha dit García.El periodista Boro LH, de "Kaos en la Red" i "La Haine", també acusat d'enaltiment del terrorisme, ha exposat que li demanen sis anys de presó pels fets ocorreguts durant una manifestació de protesta contra la monarquia. "M'acusen falsament d'haver agredit dos policies", ha lamentat. "Molts casos no han començat amb la llei mordassa però sí que s'han agreujat", ha afegit. El periodista ha condemnat també que mentre que "opinar surt molt car" per a alguns a l'Estat mentre surt "gratis" per a la ultradreta. El periodista ha conclòs la seva intervenció estripant una imatge amb Franco, Joan Carles I i Felip VI: "El que hem de fer és trencar amb ells i amb la falsa transició".

