Ciutadans estudiarà si trenca amb Rajoy per la Gürtel

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha avisat aquest dijous que la condemna al PP al pagament de 245.000 euros com a partícip a títol lucratiu de la trama Gürtel marca "un abans i un després" en la relació entre el Govern i el seu partit.En roda de premsa al Congrés, Rivera ha subratllat que aquesta és la primera vegada que en democràcia que un partit que governa és condemnat per corrupció, el que, al seu parer, col·loca el país en "una situació complicada".Per això, el líder de la formació taronja ha avançat que Ciutadans avaluarà en la pròxima reunió de la seva Executiva Nacional el que passarà en el que resta de legislatura perquè aquesta condemna, segons ha insistit, marca "un abans i un després" en la relació del Govern amb l'oposició i, en particular, amb Ciutadans."Això trastoca tots els plants de la legislatura", ha subratllat Rivera, que no ha especificat en quin podria traduir aquest canvi en la relació amb el Govern, al qual precisament aquesta setmana ha donat suport perquè pugui tirar endavant els Pressupostos de l'Estat.

