VÍDEO Un policia espanyol, als concentrats: «Cal deixar que la xusma s'expressi»

Una vintena d'agents policials han arribat a la seu de CATmón, a Reus, per registrar l'edifici, en el marc de la macrooperació de la UDEF https://t.co/F6aj0gLzxZ pic.twitter.com/RYMuNhUcfK — NacióPolítica (@naciopolitica) 24 de maig de 2018

VÍDEO La quinzena d'agents de la UDEF s'han endut caixes de la seu de CATmón a Reus, que han registrat durant el matí https://t.co/F6aj0gLzxZ pic.twitter.com/oOk38TGeSn — NacióPolítica (@naciopolitica) 24 de maig de 2018

La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la policia espanyola ha detingut almenys 22 persones en la macrooperació contra el presumpte desviament de fons públics de la Diputació de Barcelona. Entre els arrestats hi ha l'expresident de l'ens Salvador Esteve, segons ha pogut confirmar. El també exalcalde de Martorell per CiU ha estat traslladat a la comissaria de la Verneda, custodiat per dos agents de la policia espanyola.L'operatiu està dirigit pel Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona que, des de fa més d'un any, investiga un suposat entramat pel qual s'hauria defraudat un mínim de dos milions d'euros a través de subvencions irregulars entre 2012 i 2015 en matèria de cooperació al desenvolupament amb països d'Amèrica Llatina, Marroc i Bòsnia, mitjançant entitats.Entre les persones investigades també hi hauria un amic del diputat de JxCat, Víctor Terradellas, president i fundador de la Fundació CATmón. De fet, agents de la policia espanyola també es troben escorcollant el domicili personal de Tarradellas i la seu de l'entitat que lidera, situats al mateix edifici del carrer Carnisseries Velles de Reus. Fonts de la defensa afirmen que la dona de Tarradellas ha quedat detingut després de l'escorcoll dels agents.Quan han marxat de la seu de l'entitat, els agents s'han endut caixes amb material:Quan la comitiva judicial ha sortit del domicili, un grup d'agents de la policia espanyola els esperaven per escortar-los fins al vehicle que els havia de portar fora del municipi, ja que diverses persones s'havien concentrat per mostrar el seu malestar amb l'escorcoll. Ha estat llavors quan un policia ha dit a un altre sobre els manifestants: ""Cal deixar que la xusma s'expressi".

