​Rajoy qualifica de «casos aïllats» els escàndols de corrupció del PP

El president del govern espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, ha admès aquest dijous en una entrevista a la Cadena COPE que els casos de corrupció “fan molt mal” al seu partit, però ha assegurat que els que es jutgen ara –com el Gürtel, del que s’ha conegut la sentència poc després d'aquestes declaracions “són de fa molts anys”.“Espero que no se’n produeixin massa més i que no deixin notícies, perquè el PP és molt és que 10 o 15 casos aïllats”, ha afirmat. Respecte a Eduardo Zaplana, detingut aquesta setmana, ha rebutjat emetre cap “judici de valor” fins a “saber exactament que ha passat perquè la investigació està sota secret de sumari”.Rajoy ha afirmat també que està “animat i amb ganes” per optar a la reelecció, tot i que "aquestes coses s’han de parlar dins del partit”. Segons Rajoy, el seu executiu ja ha fet “la part més difícil” de la recuperació, i malgrat que actualment només disposa de 134 escons al Congrés ha demostrat la seva capacitat d’arribar a acords sobre la governabilitat amb altres formacions.La sentència del judici de la primera època de la trama Gürtel, que ha condemnat a 351 anys de presó 29 dels 37 acusats, considera provat que entre els anys 1999 i 2005 el grup d'empreses de Francisco Correa i el PP va teixir en diferents territoris una "estructura de col·laboració estable" que va portar a un "autèntic i eficaç sistema de corrupció institucional a través de mecanismes de manipulació de la contractació pública central, autonòmica i local".Aquest sistema tenia lloc gràcies a la "estreta i contínua relació" que la sentència denomina "Grup Correa" amb "influents militants" del PP que han estat enjudiciats en aquest judici --com Alberto López Viejo, Ricardo Galeote, Guillermo Ortega i Jesús Sepúlveda--, els quals "tenien possibilitats d'influir en els procediments de presa de decisió en la contractació pública de determinats ens i organismes públics que dirigien o controlaven directament a través de terceres persones".El Grup Correa va desplegar les seves activitats, segons indica la sentència de la Secció Segona de la Sala Penal, en territoris governats pel PP: la localitat malaguenya d'Estepona, els municipis madrilenys de Majadahonda (del 2001 al 2005) i Pozuelo de Alarcón (del 2003 al 2005), Madrid (2002), Comunitat de Madrid (del 2004 al 2008) i Comunitat de Castella i Lleó (2002 i 2003).El tribunal considera acreditat que durant aquests anys entre el Grup Correa i el PP es va teixir en aquests territoris "una estructura de col·laboració estable" i consistent en prestació de múltiples i continus serveis relatius a viatges, organització d'esdeveniments, dins de la normal activitat d'aquest partit.

